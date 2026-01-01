World Cup 2026 và những sự kiện thể thao lớn năm nay

VCK U23 châu Á 2026 (diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 6/1 đến 24/1)

Sự kiện thể thao đáng chú ý nhất sẽ diễn ra vào ngày 6/1 tới đây là vòng chung kết U23 châu Á 2026, khi U23 Việt Nam cùng với 14 đại diện xuất sắc nhất châu Á cùng tranh tài với nước chủ nhà Saudi Arabia.

Trước đó, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik toàn thắng cả 3 trận vòng loại, chỉ thủng lưới 2 bàn và ghi 8 bàn thắng, qua đó ghi danh vào vòng chung kết U23 châu Á một cách thuyết phục.

U23 Việt Nam được kỳ vọng tái hiện thành tích ở VCK U23 châu Á 2018 (Ảnh: VFF).

U23 Việt Nam đã trải qua một năm 2025 thành công, với dấu ấn lớn nhất là chức vô địch U23 Đông Nam Á hồi tháng 7 và HCV SEA Games 33 hồi tháng 12. Chính vì vậy thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ tái hiện lại thành tích lịch sử khi giành ngôi vị á quân tại VCK U23 châu Á 2018 dưới thời cựu HLV Park Hang Seo.

Tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.

Thế vận hội mùa đông (diễn ra tại Italy từ ngày 4/2 đến 22/2)

Hơn 2 tỷ người đã từng theo dõi Thế vận hội Bắc Kinh 2022 cho thấy sự kiện thể thao chuẩn bị khởi tranh tại Italy từ ngày 4/2 tới đây sẽ thu hút đông đảo người xem trên toàn thế giới.

Các cuộc tranh tài sẽ được tổ chức ở 4 địa điểm khác nhau ở Italy, dự kiến sẽ có khoảng 2.900 vận động viên tranh 116 bộ huy chương ở 16 nội dung thi đấu, với nhiều nội dung hấp dẫn như khúc côn cầu trên băng, trượt băng tốc độ, trượt băng nghệ thuật và trượt băng tốc độ cự ly ngắn, trượt tuyết tự do và trượt ván trên tuyết; leo núi bằng ván trượt, trượt tuyết băng đồng...

Thể thao Việt Nam đã nhận được lời mời từ Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và nhiều khả năng sẽ lần đầu cử VĐV tham dự sự kiện này.

World Cup 2026 (diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11/6 đến 19/7)

World Cup 2026 là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên có số lượng đội tuyển tham dự nhiều nhất từ trước đến nay, với 48 đội đại diện cho các châu lục cùng tranh tài ở 3 quốc gia đồng đăng cai là Mỹ, Canada và Mexico.

Argentina đang là đương kim vô địch sau khi đăng quang ngôi vương tại World Cup 2022 diễn ra ở Qatar (Ảnh: Getty).

Giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 11/6 với trận đấu giữa Mexico và Nam Phi, và sẽ kết thúc sau 103 trận đấu với trận chung kết tại Sân vận động New Jersey, New York (Mỹ) vào ngày 19/7.

Argentina là đội đang giữ vương miện sau khi đăng quang ngôi vương 4 năm trước tại Qatar. Giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico vào tháng 6 tới sẽ chứng kiến lần tranh tài cuối cùng của bộ đôi siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

AFF Cup 2026 (diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8)

Ngay sau World Cup, AFF Cup 2026 (giải bóng đá hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á lần thứ 16) sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8, đánh dấu tròn 30 năm kể từ khi ra đời. Giải lần đầu được tổ chức vào mùa hè, thay vì giai đoạn cuối năm như truyền thống.

Giải quy tụ 10 đội, thi đấu theo thể thức quen thuộc từ năm 2018 với vòng bảng một lượt sân nhà - khách, tiếp đến là bán kết và chung kết hai lượt. Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch, sau khi thắng Thái Lan tổng tỷ số 5-3 ở chung kết năm 2024.

Asiad 2026 (diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19/9 đến 4/10)

Đại hội thể thao châu Á Asiad 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Nagoya (Nhật Bản). Đây là thành phố thứ ba của đất nước mặt trời mọc đăng cai Á vận hội sau Tokyo 1958 và Hiroshima 1994.

Theo dự kiến, Asiad 2026 sẽ có tổng cộng 460 bộ huy chương thuộc 42 môn thể thao, trong đó có 32 môn thể thao Olympic từ Thế vận hội Paris 2024.

Bên cạnh đó, Asiad 2026 còn bổ sung thêm các bộ môn khác như: lướt sóng - môn thể thao lần đầu được đưa vào thi đấu ở Hàng Châu năm 2023 và 9 môn thể thao khác.

Ngoài ra, với tính chất khu vực, có 5 môn thể thao đặc trưng của 5 khu vực châu Á cũng đưa vào nội dung thi đấu là Wushu (Đông Á), Cầu mây (Đông Nam Á), Kabbadi (Nam Á), Kurash (Trung Á), và Jujitsu (Tây Á).

7 môn thể thao thế mạnh của AINAGOC (Ủy ban tổ chức Á vận hội Aich - Nagoya) gồm Bóng chày/bóng mềm, Cricket, Karate, E-Sports, Squash, Dancesport (Breakdance) và Tenpin Bowling cũng được đưa vào thi đấu chính thức.

Thu Vinh được kỳ vọng sẽ toả sáng tại Asiad 2026 được tổ chức ở Nhật Bản sau khi gây ấn tượng với 4 HCV giành được ở SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).

Đoàn thể thao Việt Nam xác định đầu tư trọng điểm cho 17 môn để tham gia Asiad 2026, trong đó bắn súng, karate và cầu mây tiếp tục là những mũi nhọn từng mang về HCV tại Asiad 19.

Trong số này, bắn súng được kỳ vọng cao nhất ở khả năng tranh chấp huy chương tại Asiad 20, với lực lượng nòng cốt như Trịnh Thu Vinh (vừa giành 4 HCV và 3 kỷ lục SEA Games 33 vừa qua) và Phạm Quang Huy (HCV Asiad 2023 nội dung 10m súng ngắn hơi nam).

Bên cạnh đó, cầu mây vẫn là môn có nhiều triển vọng khi đội nữ đang giữ HCV Asiad, còn đội nam vừa giành HCV SEA Games 33.