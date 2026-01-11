Xác định 4 đội bóng giành quyền vào bán kết CAN 2025

Ở loạt trận tứ kết diễn ra vào đêm qua, đội tuyển Ai Cập đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Bờ Biển Ngà. Trong đó, ngôi sao Mohamed Salah đã trở thành người hùng của Ai Cập khi đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn giúp đội nhà loại đội đương kim vô địch Bờ Biển Ngà.

Salah tỏa sáng giúp Ai Cập giành chiến thắng trước Bờ Biển Ngà (Ảnh: Getty).

Ở trận tứ kết còn lại, Nigeria đã đánh bại Algeria với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Victor Osimhen và Akor Adams. Sau khi thất bại trong cuộc đua giành vé tham dự World Cup 2026, “Đại bàng xanh” rất quyết tâm chinh phục đỉnh cao ở CAN 2025.

Trước đó, hai đội Senegal và Morocco đều ghi danh vào vòng bán kết sau những chiến thắng trước Mali và Cameroon ở loạt trận ngày 9/1.

Theo phân nhánh của giải đấu, Ai Cập sẽ đối diện với Senegal vào lúc 0h ngày 15/1. Đây là cặp đấu “kỳ phùng địch thủ” cách đây vài năm khi chứng kiến những màn so tài của hai ngôi sao Mohamed Salah và Sadio Mane. Senegal đã hai lần gieo sầu cho Ai Cập khi giành chiến thắng trong trận chung kết CAN 2021 và loại bỏ đối thủ ở vòng play-off tham dự World Cup 2022.

Ở trận bán kết còn lại, Nigeria sẽ đụng độ với đội chủ nhà Morocco vào lúc 3h ngày 15/1. Trong những năm qua, Morocco đang vươn lên trở thành đội bóng số 1 của châu Phi. Còn Nigeria sở hữu nhiều ngôi sao thi đấu ở châu Âu và khao khát vô địch giải đấu năm nay để “giải sầu” sau khi không thể giành vé tham dự World Cup 2026.

Nigeria lọt vào bán kết CAN 2025 (Ảnh: Getty).

Trong quá khứ, Nigeria thắng 4, hòa 1, thua 6 trong 11 trận đụng độ với Morocco. Ở lần gặp nhau gần nhất, Morocco đã đại thắng 4-0 trước Nigeria ở giải CHAN 2018 (giải vô địch châu Phi dành cho các cầu thủ thi đấu trong nước). Vì vậy, trận đấu này không có ý nghĩa phản ánh sức mạnh của hai đội bóng.

Hai đội giành chiến thắng ở vòng bán kết sẽ đối đầu trong trận chung kết diễn ra vào lúc 2h ngày 19/1.