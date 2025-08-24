CĐV quốc tế nói lời ấm lòng về đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

4.000 khán giả đã xuất hiện bên trong Nhà thi đấu Saphan Hin (Phuket, Thái Lan), chứng kiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gây ấn tượng với đội tuyển nữ Ba Lan.

Sau trận đấu, một CĐV có tên Yamasawa Juni nói: “Thật đáng khen khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu tốt, họ thể hiện tinh thần tuyệt vời, cho dù Ba Lan vẫn là đội mạnh hơn trong trận đấu vừa diễn ra”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gây ấn tượng trong trận ra quân tại giải vô địch thế giới (Ảnh: Volleyball World).

“Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam đã nâng cao được đẳng cấp của chính họ thông qua trận đấu với đội tuyển Ba Lan”, Yamasawa Juni nói thêm.

Cùng quan điểm với Yamasawa Juni, CĐV có tên Bell Korakod lên tiếng: “Đội tuyển bóng chuyền chơi rất tốt trong lần đầu tiên họ xuất hiện ở giải vô địch thế giới. Giải đấu đang diễn ra ở Thái Lan”.

Trong khi đó, một CĐV có lẽ đến từ châu Âu có tên Lorcan Dick bình luận: “Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi rất đẹp mắt. Tôi rất thích tay chắn giữa của đội tuyển nữ Việt Nam, cô ấy mang về rất nhiều điểm trong trận đấu vừa rồi”.

Ở trận đấu với Ba Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dù để thua chung cuộc 1-3, nhưng chúng ta chính là đội thắng ở hiệp một của trận đấu vừa rồi, có lúc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dẫn trước đội hạng 3 thế giới 1-0.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Ba Lan rất hấp dẫn (Ảnh: Volleyball World).

Một CĐV nữa tên Dean Inlan cũng dành lời khen cho đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Người này cho biết: “Đây là phiên bản tốt nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở các giải đấu quốc tế. Tôi muốn chúc mừng họ”.

Còn người hâm mộ có tên Anna Stone đến từ Thái Lan phát biểu: “Từ đất nước Thái Lan, tôi dành tình yêu cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam”.

“Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chơi quá tốt. Nếu đội tuyển nữ Việt Nam tiếp đà tiến bộ như thế này, cả thế giới sẽ ủng hộ họ”, vẫn là lời của Anna Stone.

Một người hâm mộ nữa cũng đến từ Thái Lan có biệt danh trên mạng xã hội là Ploypapat Jirakunruengnon nói: “Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chơi rất tốt. Các vận động viên (VĐV) của họ đã cống hiến hết mình.

Sau trận đấu với đội tuyển nữ Ba Lan tối qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn hai trận đấu nữa thuộc vòng bảng giải vô địch thế giới. Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ lần lượt gặp đội tuyển nữ Đức vào ngày 25/8, sau đó gặp đội tuyển Kenya vào ngày 27/8.