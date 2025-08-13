Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khiếu nại FIVB, bảo vệ đội tuyển U21 nữ

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) thông tin: "Chúng tôi tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên (VĐV) cũng như nộp đầy đủ hồ sơ VĐV cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các VĐV tham gia thi đấu.

Tuy nhiên, quyết định về VĐV không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12/8. Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây đối với các VĐV của đội tuyển Việt Nam".

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khẳng định đã nộp đủ hồ sơ VĐV trước giải đấu (Ảnh: FIVB).

“VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của VĐV cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam.

VFV rất mong các cơ quan truyền thông và công chúng đón nhận thông tin khách quan, ủng hộ đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam”, VFV khẳng định.

Trước đó, trong tối 12/8, FIVB đã phát đi thông báo liên quan đến sự cố của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tại giải vô địch U21 thế giới 2025 tổ chức ở Indonesia.

Theo FIVB, quá trình điều tra được tiến hành sau khi xuất hiện lo ngại rằng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã đưa một VĐV không đủ điều kiện thi đấu vào danh sách đội tuyển quốc gia U21 tham dự giải.

Trên cơ sở đó, FIVB quyết định hủy bỏ toàn bộ kết quả các trận đấu của đội tuyển U21 Việt Nam có sự tham gia của VĐV vi phạm (xử thua 0-3) và cầu thủ này sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển U21 trong chặng đường còn lại của giải.

Với quyết định trên, đội tuyển U21 Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 6 bảng A với chỉ một trận thắng, đồng nghĩa bị loại khỏi vòng 16 đội. Theo lịch thi đấu của Ban tổ chức, đội tuyển vẫn sẽ ra sân trong trận tranh hạng với Ai Cập vào 13h ngày 13/8.