Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam có thể bị đình chỉ hoạt động 2 năm

Tại Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới đang diễn ra tại Indonesia, đội tuyển nữ U21 Việt Nam đã gặp sự cố vào tối 12/8 khi Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế (FIVB) bất ngờ hủy kết quả bốn trận đấu do bị cho rằng sử dụng một vận động viên không đủ điều kiện thi đấu.

Trước đó, trong chiều 12/8, vận động viên Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh đã được yêu cầu đi lấy mẫu xét nghiệm máu và nước tiểu, cả hai đều không thể tham dự trận đấu gặp U21 Puerto Rico.

Thông báo của FIVB trong đêm 12/8 cho biết: "Sau khi có những lo ngại về việc VFV đưa một vận động viên không đủ điều kiện vào đội tuyển U21 quốc gia tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 tại Indonesia, FIVB đã tiến hành điều tra theo quy định của mình. Cuộc điều tra kết luận rằng vận động viên nói trên không đủ điều kiện theo Điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB năm 2023".

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thi đấu tại giải U21 thế giới (Ảnh: FIVB).

Nội dung cụ thể của điều 12.2 trong Quy định kỷ luật FIVB năm 2023 như sau: "Theo Điều 11 về chuyển nhượng vận động viên, việc một đội hoặc cầu thủ tham gia các trận đấu, kể cả giao hữu, thuộc các tổ chức không được FIVB công nhận, hoặc có một hay nhiều vận động viên không đủ điều kiện theo Quy định của FIVB, sẽ phải đối mặt với các hình phạt.

Cụ thể, vận động viên vi phạm sẽ bị loại khỏi giải đấu, các trận đấu có sự tham gia của vận động viên đó sẽ bị hủy bỏ. Liên đoàn Bóng chuyền Quốc gia hoặc câu lạc bộ liên quan sẽ bị phạt tiền 30.000 CHF (khoảng 977 triệu đồng) cho mỗi vận động viên không đủ điều kiện. Ngoài ra, Liên đoàn Bóng chuyền Quốc gia, các giải đấu, câu lạc bộ, đội tuyển, cầu thủ và quan chức liên quan có thể bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn tối đa 2 năm".

Trên cơ sở điều 12.2, ban tổ chức đã quyết định hủy các chiến thắng của U21 Việt Nam trước U21 Indonesia, U21 Canada, U21 Serbia và cả trận thua U21 Argentina, buộc U21 Việt Nam phải nhận kết quả thua 0-3 (25-0, 25-0, 25-0) trong cả 4 trận đấu. Riêng trận đấu với U21 Puerto Rico vào chiều 12/8 được giữ nguyên kết quả (3-1).

Tuy nhiên, vụ việc chưa dừng lại ở mức hủy kết quả, loại vận động viên khỏi giải đấu đang diễn ra. Thông báo của FIVB còn cho biết thêm: "Tiểu ban Kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ đến Hội đồng Kỷ luật FIVB để đánh giá thêm về các hình phạt tiềm ẩn có thể áp dụng sau giải đấu. Tại thời điểm đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và vận động viên sẽ được mời cung cấp quan điểm của mình bằng văn bản".

Điều này làm dấy lên những lo lắng về việc Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phải đối diện với án kỷ luật như phạt tiền, hoặc thậm chí bị đình chỉ hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định nếu không thể chứng minh được vận động viên đủ điều kiện tham dự giải đấu trước Hội đồng Kỷ luật FIVB.

VFV đang thực hiện các hoạt động pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi cho U21 Việt Nam (Ảnh: FIVB)

Phản ứng trước thông tin cho U21 Việt Nam bị hủy kết quả, vận động viên bị loại, VFV cho biết: “VFV khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các vận động viên tham gia thi đấu.

Tuy nhiên, quyết định về vận động viên không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12/8. Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây đối với các VĐV của đội tuyển Việt Nam. Vì vậy VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của vận động viên cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam”.