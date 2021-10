Võ sĩ Thái Lan đá "bác sĩ" nhập viện, giành chức vô địch hạng lông thế giới

Dân trí Trận tranh đai hạng lông lịch sử của ONE Championship đã chứng kiến chiến thắng thuộc về võ sĩ người Thái Lan khi đánh bại đối thủ sừng sỏ Giorgio Petrosyan nhờ cú đá cực hiểm.

Trận đấu tranh đai vô địch Kickboxing thế giới hạng Featherweight (hạng lông) giữa Giorgio Petrosyan và Superbon Banchamek là cuộc so tài tâm điểm của sự kiện võ thuật ONE: First Strike diễn ra tối ngày 15/10 tại Singapore.

Đây là trận đấu được cả làng võ thuật thế giới chờ đợi giữa hai võ sĩ Kickboxing sừng sỏ bậc nhất hành tinh trong nhiều năm qua. Đặc biệt, người chiến thắng sẽ tạo nên lịch sử khi trở thành võ sĩ đầu tiên sở hữu chiếc đai Kickboxing hạng lông của ONE Championship.

Cú đá cực mạnh của Superbon Banchamek trúng cằm "Bác sĩ" Giorgio Petrosyan và hạ knock-out đối thủ để giành chức vô địch Kickboxing hạng lông của ONE Championship.

Giorgio Petrosyan - tay đấm 35 tuổi người Ý được gọi với biệt danh "Bác sĩ" nhờ lối thi đấu chuẩn xác đến từng ly tựa như "dùng dao phẫu thuật". Chính vì thế anh được xem là một huyền thoại sống của làng Kickboxing thế giới với chuỗi thành tích siêu "khủng" 104 chiến thắng, 2 hòa và chỉ nhận đúng 2 trận thua trong sự nghiệp. Thậm chí suốt 8 năm qua, Petrosyan không thua bất kỳ trận đấu nào.

Tuy nhiên, ở trận đối đầu với tay đấm người Thái Lan, Petrosyan đã không thể bổ sung vào bộ sưu tập đồ sộ của mình chiếc đai vô địch thế giới của ONE Championship khi bị Superbon hạ gục một cách đầy bất ngờ.

Võ sĩ Thái Lan gây chấn động khi đánh bại huyền thoại Kickboxing người Ý

Trong hiệp đầu tiên, Petrosyan vẫn cho thấy lối đánh cực kỳ khoa học và chuẩn xác, chỉ cần một giây sơ hở của đối phương có thể hạ gục bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Superbon cũng thể hiện bản lĩnh với những đòn đá uy lực đậm chất Muay Thái để hạn chế sức tấn công từ đối thủ.

Võ sĩ người Ý bất tỉnh khi dính đòn đá phong cách Muay Thái của Superbon.

Khi hiệp 2 chỉ mới diễn ra 20 giây, Petrosyan lần đầu tiên để lộ sơ hở khi đang dồn lên tấn công. Nhanh như chớp, Superbon tung ra một cú đá chân phải cực nặng trúng cằm khiến võ sĩ người Ý lập tức đổ gục xuống sàn bất tỉnh. Petrosyan sau đó đã phải rời khỏi sàn thi đấu nhập viện điều trị trong sự hỗ trợ của đông đảo nhân viên y tế.

Superbon trở thành võ sĩ đầu tiên lên ngôi vô địch ONE Kickboxing hạng lông trong lịch sử giải đấu này.

Trong khi đó, không chỉ có chiến thắng knock-out thứ 27 trong sự nghiệp, Superbon trở thành võ sĩ đầu tiên lên ngôi vô địch ONE Kickboxing hạng Featherweight trong lịch sử giải đấu. Pha knock-out của anh trước "bác sĩ" Petrosyan chắc chắn sẽ là cú sốc lớn bậc nhất của làng Kickboxing trong năm 2021 này.

Sông Lam