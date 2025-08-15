Báo Hàn Quốc phản ứng khi tiền đạo cao 2,06m sẵn sàng nhập tịch Việt Nam

Tiền đạo Kyle Hudlin đã gây ấn tượng mạnh sau khi ra mắt CLB Nam Định. Chân sút sinh năm 2000 sở hữu chiều cao tới 2,06m và rất mạnh trong các tình huống không chiến. Ngay trong trận ra mắt CLB Nam Định, Kyle Hudlin đã lập cú đúp vào lưới CLB Công an Hà Nội trong trận siêu cúp Quốc gia trên sân Thiên Trường vào hôm 9/8.

Kyle Hudlin sở hữu chiều cao tới 2,06m (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong buổi trả lời phỏng vấn gần đây, Kyle Hudlin khẳng định sẵn sàng nhập tịch Việt Nam. Điều đó khiến cho báo giới Hàn Quốc lo ngại. Họ cho rằng nếu bổ sung tiền đạo cao 2,06m, đội tuyển Việt Nam có thể mang tới nhiều khó khăn cho các đội bóng hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản.

Tờ News Nate viết: “Kyle Hudlin là một trong những cầu thủ cao nhất thế giới. Cầu thủ này đã sẵn sàng nhập tịch để khoác áo đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Kyle Hudlin đã bày tỏ khát vọng muốn cống hiến hết mình cho CLB Nam Định và đội tuyển Việt Nam.

Kyle Hudlin sinh ra tại Anh vào năm 2000. Anh sở hữu chiều cao vượt trội và được mệnh danh là cầu thủ cao nhất thế giới khi thi đấu ở Anh.

Tiền đạo này từng thi đấu bán chuyên ở CLB Solihull Moors tại giải hạng 5 Anh trong thời gian từ năm 2020-2021. Sau đó, anh chuyển lên khoác áo CLB giải hạng Nhất Anh là Huddersfield Town nhưng liên tiếp bị đem cho mượn ở các CLB hạng dưới.

Tới tháng 7 năm ngoái khi hết hợp đồng với Huddersfield Town, Kyle Hudlin đã quyết định sang CLB Nam Định thi đấu. Cầu thủ có chiều cao 2,06m đã chứng minh mối đe dọa đáng gờm trong vòng cấm đối phương. Chỉ cần một quả tạt bóng, Kyle Hudlin có thể phá vỡ hàng thủ đối phương.

Kyle Hudlin rất mạnh ở những pha không chiến (Ảnh: Mạnh Quân).

Nếu Kyle Hudlin gia nhập đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik thì anh có thể mang tới mối nguy hiểm cho nhiều đội bóng hàng đầu châu Á như Hàn Quốc và Nhật Bản.

Kyle Hudlin chắc chắn mang tới mối đe dọa cho các hậu vệ châu Á. Nếu HLV Kim Sang Sik có chiến thuật riêng để tận dụng chiều cao của Kyle Hudlin thì đội tuyển Việt Nam sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ”.

Mặc dù vậy, theo luật, Kyle Hudlin cần phải thi đấu liên tục ở Việt Nam trong 5 năm mới đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam. Do đó, đây chỉ có thể là phương án trong tương lai của “Rồng vàng”.