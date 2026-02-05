Vô địch Australian Open, Alcaraz bị chỉ trích vô ơn với thầy cũ

HLV Toni Nadal nêu quan điểm: "Ca ngợi HLV mới thì tốt thôi, nhưng bạn phải luôn nhớ đến người cũ. Tôi không hiểu quan hệ giữa Alcaraz và Ferrero kết thúc như thế nào, nhưng khi cậu ấy phát biểu như vậy, tôi thấy áy náy.

Tôi tin chắc Lopez đã làm rất tốt trong hai tháng qua, nhưng Alcaraz không thể quên những gì Ferrero đã làm trong gần 10 năm qua".

Australian Open 2026 là giải đấu đầu tiên Alcaraz thi đấu kể từ khi chia tay HLV Juan Carlos Ferrero vào tháng 12/2025. HLV Ferrero huấn luyện Alcaraz khi anh mới 15 tuổi vào năm 2018 và đây từng được xem là nền móng cho sự thăng tiến thần tốc của ngôi sao người Tây Ban Nha.

Alcaraz bị chỉ trích vì cách hành xử với HLV Ferrero (Ảnh: ATP).

Dưới sự dẫn dắt của HLV mới Samuel Lopez, Alcaraz đã giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp mà không còn HLV Ferrero bên cạnh.

Sau khi vô địch Australian Open 2026 ngày 1/2, Alcaraz chỉ gửi lời cảm ơn tới đội ngũ hiện tại: “Đó là một hành trình cảm xúc thực sự, và chúng tôi đã trải qua tất cả mà không lắng nghe những gì người ta nói trước khi đến Australia.

Chúng tôi chỉ làm đúng những gì cần làm, họ đã thúc đẩy tôi mỗi ngày, vì vậy tôi chỉ có thể nói rằng tôi thực sự biết ơn tất cả những người đang ở trong góc sân của tôi lúc này".

HLV Toni Nadal khẳng định ông sẽ tức giận nếu Rafael Nadal hành xử giống Alcaraz: "Lopez chưa từng là tay vợt số một thế giới hoặc thậm chí là tay vợt hàng đầu, nhưng ông là HLV tuyệt vời. Tôi chắc chắn Samuel Lopez đã làm rất tốt trong hai tháng gần đây, nhưng cậu ấy không thể quên công lao của Ferrero trong suốt những năm qua.

Tôi sẽ không cảm thấy hài lòng nếu ngay khi Rafel Nadal chia tay, cậu ấy lại nói những điều như vậy về HLV Carlos Moya”.