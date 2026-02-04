Hành động bất ngờ của Alcaraz sau khi vô địch Australian Open

Giải ATP 500 Rotterdam Open 2026 diễn ra từ ngày 9/2 đến 15/2 tại Hà Lan. Với việc rút lui khỏi giải đấu mà mình là đương kim vô địch, Alcaraz sẽ mất 500 điểm trong cuộc đua ngôi số một thế giới cùng Jannik Sinner.

Tuy nhiên, động thái này của Alcaraz giúp anh có thời gian để hồi phục thể lực sau Australian Open 2026. Mục tiêu lớn của ngôi sao người Tây Ban Nha là các giải ATP 1000 tại Mỹ là Indian Wells và Miami Open.

Carlos Alcaraz thâu tóm đầy đủ 4 Grand Slam trong sự nghiệp (Ảnh: Reuters).

Với chức vô địch Australian Open 2026, Alcaraz thâu tóm đầy đủ 4 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp. Anh cũng củng cố vị trí số một thế giới trên bảng xếp hạng ATP với 13.650 điểm, tạo khoảng cách lớn với người đứng thứ hai là Jannik SInner (10.300 điểm).

Alcaraz cho biết anh đã đập tan những chê bai về việc anh từng không thành công ở Australian Open: "Tôi nhớ những người nói rằng tôi sẽ không tiến xa, rằng tôi không đủ tốt ở Australian Open.

Tôi không đến Australia để chứng minh cho ai cả. Tôi chỉ muốn chứng minh với chính mình rằng tôi đủ mạnh mẽ về tinh thần để giải quyết mọi vấn đề ở giải đấu này".

Sau khi rút lui ở Rotterdam Open, Alcaraz dự kiến trở lại thi đấu tại giải ATP Qatar Open vào giữa tháng 2. Giải đấu này hứa hẹn đầy hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Jannik Sinner, Novak Djokovic, Daniil Medvedev và Andrey Rublev.