Thua Alcaraz, Djokovic vẫn mơ về danh hiệu Grand Slam thứ 25

Novak Djokovic chia sẻ sau trận chung kết: "Khi nhìn lại và đánh giá những gì đã diễn ra trong vài tuần qua, với tôi ,đây vẫn là thành tích đáng kinh ngạc khi có thể tiến vào chung kết, thậm chí chỉ còn cách chức vô địch vài set đấu. Sau một thất bại, cảm giác cay đắng là điều không tránh khỏi. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng phải hài lòng với kết quả tại Australian Open 2026".

Trong trận chung kết Australian Open 2026 tối 1/2, Novak Djokovic là người giành chiến thắng ở set đầu tiên 6-2 trước Carlos Alcaraz. Tuy nhiên sau đó, ngôi sao người Tây Ban Nha vùng lên mạnh mẽ, thắng liền 3 set để khép lại trận chung kết với chiến thắng sau 4 set (2-6, 6-2, 6-3 và 7-5).

Djokovic tự hào về hành trình ở Australian Open 2026 (Ảnh: Getty).

Khi được hỏi về mục tiêu giành Grand Slam thứ 25, Djokovic vẫn tỏ ra tự tin: "Tôi luôn tin là mình có thể, nếu không thì tôi đã không thi đấu nữa. Việc tôi có thể đánh bại Jannik Sinner trong 5 set và giằng co với Carlos Alcaraz trong 4 set căng thẳng là điều rất tích cực.

Tôi vẫn thất vọng với cảm giác của bản thân ở set 2 và set 3 sau khởi đầu quá tuyệt vời. Set đầu tiên là một trong những set hay nhất mà tôi chơi trong vài năm trở lại đây. Sau đó, tôi phần nào lấy lại được năng lượng và đà thi đấu ở giữa set 4.

Khán giả đã cổ vũ tôi hết mình, tiếc là những cú thuận tay của tôi đã sụp đổ ở những thời khắc quan trọng. Tôi rất thất vọng vì không thể duy trì được cảm giác và phải chấp nhận thất bại".

Cuối cùng, tay vợt giữ kỷ lục 24 lần vô địch Grand Slam tự hào về hành trình ở Australian Open 2026: "Người hâm mộ đã mang đến cho tôi điều mà tôi chưa từng trải nghiệm ở Australia trước đây, đặc biệt là trong hai trận đấu với Sinner, Alcaraz. Hành trình ở Australian Open 2026 thật tuyệt vời.

Tôi luôn tin vào bản thân và điều đó là vô cùng cần thiết khi thi đấu ở đẳng cấp này, trước Alcaraz và Sinner. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ lại đứng ở lễ bế mạc của một giải Grand Slam thêm một lần nữa. Và Chúa mới biết ngày mai sẽ ra sao, chứ chưa nói đến 6 hay 12 tháng nữa".