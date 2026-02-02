Alcaraz đi vào lịch sử, tuyên bố bất ngờ sau khi vô địch Australian Open

Carlos Alcaraz thắng 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 trước Novak Djokovic ở trận chung kết Australian Open 2026. Tay vợt người Tây Ban Nha đi vào lịch sử khi trở thành người trẻ nhất hoàn thành 4 Grand Slam trong sự nghiệp ở tuổi 22 và 272 ngày, Kỷ lục cũ thuộc về Don Budge ở tuổi 22 và 363 ngày vào năm 1938.

Alcaraz trở thành người thứ 9 trong lịch sử quần vợt nam giành trọn bộ Grand Slam và là người thứ 6 trong Kỷ nguyên Mở, sau Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic. Trước khi vô địch Australian Open 2026, Alcaraz đã lên ngôi ở Roland Garros (2024, 2025), Wimbledon (2023, 2024) và US Open (2022, 2025).

Alcaraz đi vào lịch sử sau chiến thắng trước Djokovic (Ảnh: Getty).

Ngôi sao người Tây Ban Nha cũng giành đến 15 danh hiệu cao quý trong sự nghiệp, bao gồm các danh hiệu Grand Slam, ATP Finals, Masters 1000 và huy chương vàng Olympic đơn nam.

Chia sẻ sau trận đấu chung kết, Alcaraz tuyên bố bất ngờ: "Tôi chợt nhớ đến những người từng nói tôi sẽ không làm được, những người từng nghĩ tôi chỉ dự Australian Open để rồi dừng bước ở tứ kết. Nghe có vẻ mỉa mai, nhưng đó chính là động lực của tôi.

Tôi đến Australia không phải để chứng minh cho ai thấy mình có khả năng, mà để tự chứng minh với bản thân rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi trở ngại. Đây là thành quả của sự khổ luyện, phải đến lần thứ 5 tôi mới làm được. Khi bạn đi đúng đường, quả ngọt sẽ đến".

Ngôi sao người Tây Ban Nha đánh giá cao trình độ của Djokovic: "Ở set đầu tiên, Novak chơi với đẳng cấp cực cao. Những cú đánh của anh ấy đi rất sát và khó chịu. Khi Nole tấn công, bạn sẽ cảm thấy rất áp lực nếu muốn áp đặt lối chơi.

Djokovic phạm rất ít sai lầm. Tôi đã cố gắng giữ tâm lý vững vàng và hiểu rằng nếu mình trụ được, Nole có thể sẽ sơ hở. Điều đó giúp tôi trấn tĩnh lại và thi đấu thoải mái hơn. Thật kỳ diệu khi lên ngôi trước Djokovic và khoảnh khắc này càng trở nên đặc biệt trước sự chứng kiến của Nadal.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Rafael Nadal. Đây là lần đầu tiên anh ấy trực tiếp dự khán một trận đấu chính thức của tôi. Được thấy anh có mặt ở đây là vinh dự to lớn đối với tôi".