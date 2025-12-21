Mbappe và Bellingham tỏa sáng trong chiến thắng của Real Madrid

Tiếp đón Sevilla đang sa sút phong độ, Real Madrid đặt mục tiêu chiến thắng để đeo bám đội đầu bảng Barcelona. HLV Xabi Alonso sử dụng đội hình mạnh nhất với các ngôi sao tấn công như Bellingham, Guler, Vinicius, Rodrygo, Mbappe.

Bellingham mở tỷ số cho Real Madrid (Ảnh: Getty).

Những phút đầu tiên diễn ra đầy căng thẳng, hai bên khởi đầu khá nhanh và cơ hội sớm tới nhưng cả Fran Garcia của Real Madrid và Romero của Sevilla đều không tận dụng được cơ hội.

Những phút tiếp theo, Real Madrid kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Họ liên tục tổ chức tấn công và tạo ra những pha dứt điểm nhưng các chân sút đều tỏ ra khá vô duyên.

Ở thời điểm Real Madrid bế tắc, Bellingham đã cho thấy phẩm chất của ngôi sao. Tiền vệ người Anh thực hiện cú đánh đầu chuẩn xác đánh bại thủ môn Vlachodimos, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid ở phút 38.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục diễn ra hấp dẫn, Sevilla quyết tâm có điểm ở Bernabeu và họ suýt có bàn gỡ nhưng Courtois có tới 3 pha cản phá xuất sắc. Ở chiều hướng ngược lại, thủ thành Vlachodimos cũng nhiều lần từ chối Vinicius, Mbappe.

Mbappe ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid (Ảnh: Getty).

Điểm nhấn trận đấu đến ở phút 68 khi Marcao vào bóng nguy hiểm và nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Dù chơi thiếu người, Sevilla vẫn thi đấu đôi công cùng Real Madrid nhưng họ để lộ nhiều sơ hở trong phòng ngự.

Phút 85, Rodrygo bị đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Mbappe hoàn thành nhiệm vụ để ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid tại Bernabeu.

Tiền đạo người Pháp đã cân bằng thành tích của siêu sao Cristiano Ronaldo khi có cùng 59 bàn trong một năm dương lịch. Real Madrid tiếp tục đứng thứ hai La Liga với 42 điểm và kém Barcelona một điểm. Barcelona sẽ thi đấu vòng 17 gặp Villarreal vào tối nay.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois, Garcia, Huijsen, Rudiger, Asencio, Bellingham, Tchouameni, Guler, Vinicius, Rodrygo, Mbappe.

Bàn thắng: Bellingham (38'), Mbappe (pen 86')

Sevilla: Vlachodimos, Sanchez, Carmona, Gudelj, Marcos, Suazo, Agoume, Sow, Mendy, Romero, Sanchez.

Thẻ đỏ: Marcao (Sevilla, 68').