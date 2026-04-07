Vì sao Thái Lan không sử dụng cầu thủ nhập tịch như đội tuyển Việt Nam?

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam thành công với Hoàng Hên, Xuân Son thì đội tuyển Thái Lan vẫn nói không với những cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài. Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang đưa ra tuyên bố đầy sức nặng.

Chia sẻ trên tờ Ball Thai, bà cho biết: “Các cầu thủ khoác áo đội tuyển Thái Lan nên có dòng máu Thái. Cầu thủ nhập tịch không có gốc gác sẽ không đại diện cho bản sắc Thái Lan. Việt Nam và nhiều đội tuyển trong khu vực đang theo đuổi mô hình nhập tịch cầu thủ nhưng cánh cửa ở đội tuyển Thái Lan chỉ mở cho các cầu thủ có dòng máu Thái”.

Đó là lý do Madam Pang đã đặt chân tới “mọi ngóc ngách” trên thế giới để tìm kiếm những cầu thủ gốc gác Thái Lan (mục tiêu mới nhất là Eric Kahl).

Thực tế, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài là xu thế của bóng đá thế giới. Một thống kê cho thấy ở World Cup 2018, có tới 22 cầu thủ nhập tịch có 100% dòng máu nước ngoài tranh tài. Trong những năm qua, các đội bóng ở châu Á như Malaysia, Trung Quốc, UAE, Qatar đều sử dụng rất nhiều cầu thủ nhập tịch theo dạng này.

Tờ Main Stand của Thái Lan lý giải về việc đội nhà nói không với cầu thủ nhập tịch: “Những người nước ngoài có muốn xin nhập tịch Thái Lan phải đáp ứng các điều kiện sau như: Phải đủ tuổi hợp pháp, phải có thể đăng ký cư trú, phải cư trú liên tục từ 5 năm trở lên, phải có giấy chứng nhận của Cục Quản lý Lao động Nước ngoài, phải có thu nhập ít nhất 80.000 baht/tháng (64 triệu đồng)…”.

Thực tế những quy định này không quá khó nhưng khó khăn nhất là đơn xin nhập tịch có được chấp thuận hay không?”.

Tờ báo này lấy ví dụ một vài trường hợp tiêu biểu. Nữ vận động viên (VĐV) Azuki Iwatani sinh ra ở Thái Lan nhưng có bố mẹ là người Nhật Bản. Cô đã cố gắng xin nhập tịch trong 3 năm nhưng không thành công vì chưa đủ tuổi hợp pháp. Cha mẹ đã phải đứng ra bảo lãnh cho Azuki Iwatani nhập tịch.

Hay HLV cầu lông Xie Zhi Hua, người từng đào tạo ra nhà vận động viên số 1 thế giới Ratchanok Intanon, và từng có 20 năm làm việc ở Thái Lan. Ông nộp đơn xin nhập tịch Thái Lan vào năm 2013 nhưng tới năm 2017 mới được phê duyệt. Quá trình nhập tịch của ông kéo dài tới 4 năm.

Việc chờ đợi nhập tịch quá lâu ảnh hưởng rất lớn tới một cầu thủ bóng đá nước ngoài nếu muốn khoác áo đội tuyển Thái Lan. Thông thường, hầu hết đều không thể chờ đợi thời gian dài như vậy, nhất là khi trước đó, họ phải trải qua 5 năm thi đấu ở xứ chùa vàng mới đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, luật pháp Thái Lan quy định nếu một người nước ngoài nhập tịch nước này thì phải từ bỏ quốc tịch gốc. Tờ Main Stand đặt ra câu hỏi: “Liệu có bao nhiêu cầu thủ nước ngoài sẵn sàng chấp nhận rủi ro này để khoác áo đội tuyển Thái Lan?”.

Thực tế, đa phần những cầu thủ ngoại binh thi đấu ở giải vô địch Thái Lan đều ở độ chín (25-30 tuổi). Sau khi thi đấu đủ 5 năm, họ sẽ bước sang tuổi băm (30-35 tuổi). Đây là độ tuổi bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Hầu hết, những HLV của đội tuyển Thái Lan đều lựa chọn bỏ qua những cầu thủ này.

Có thể lấy ví dụ tiêu biểu như trường hợp của Victor Cardozo. Trung vệ cao 1,94m này đã thi đấu 11 năm liên tục ở giải vô địch Thái Lan và giờ đã bước sang tuổi 37. Năm 2021 (khi Cardozo 32 tuổi), anh từng được cân nhắc triệu tập vào đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Akira Nishino. Tuy nhiên, sau đó, ông thầy người Nhật Bản đã từ chối đưa Cardozo lên tuyển.

Sau đó, người kế vị Mano Polking cũng thể hiện quyết tâm đặt niềm tin vào các cầu thủ bản địa và Thái kiều. Cho tới thời điểm này, Cardozo vẫn thi đấu ở giải Thái Lan nhưng chưa được nhập tịch.

Vì nói không với sử dụng cầu thủ nhập tịch, bóng đá Thái Lan có phần chững lại trong vài năm qua. Họ thất bại trước đội tuyển Việt Nam trong hai trận chung kết AFF Cup 2024. Mới nhất, “Voi chiến” đã may mắn lách qua khe cửa hẹp để giành vé tham dự Asian Cup 2027.