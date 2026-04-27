Thủ môn Argentina hóa Mike Tyson, đấm móc khiến đối thủ đổ gục tại chỗ

Khoảnh khắc gây sốc xảy ra trong trận đấu ở giải hạng 2 Tây Ban Nha giữa Real Zaragoza và Huesca vào rạng sáng 27/4. Đây là trận cầu mang tính chất 6 điểm khi hai đội cạnh tranh trụ hạng.

Đội chủ nhà Huesca có bàn thắng mở tỷ số ở phút 65 do công của Oscar Sielva từ chấm đá phạt đền. Tỷ số này được giữ nguyên cho tới khi kết thúc trận đấu.

Đáng chú ý, ở phút 90+7, thủ thành Esteban Andrada của Zaragoza đã có hành động “như mất trí”. Cầu thủ này có hành động phản ứng dữ dội với trọng tài. Sau khi cầu thủ Pulido tới “nói lý lẽ”, Esteban Andrada đã dùng tay đẩy ngã.

Ngay lập tức, trọng tài Arcediano Monescillo đã rút thẻ đỏ với Esteban Andrada. Điều đó càng khiến cho thủ môn người Argentina “nóng đầu”. Ngay lập tức, anh chạy về phía Pulido và tung ra cú móc phải vào mặt đối phương, khiến cho Pulido gục ngã ngay trên sân.

Các cầu thủ hai đội đều lao vào cuộc ẩu đả. Các thành viên ban huấn luyện cũng vào sân tham chiến, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Rất may, lực lượng an ninh đã ngăn chặn kịp thời.

Thủ môn Dani Jimenez của Huesca cũng bị đuổi khỏi sân vì hành vi bạo lực. Trong khi đó, Andrada rời sân và không có bất kỳ hối hận nào với hành động xấu xí của mình.

HLV Jose Luis của Huesca đã lên tiếng chỉ trích hành vi của Andrada: “Tôi nghĩ cậu ta đã mất kiểm soát hoàn toàn. Tôi không biết phải làm gì để ngăn chặn khi cuộc ẩu đả nổ ra. Mọi thứ thật xấu xí.

Thủ môn Esteban Andrada năm nay 35 tuổi. Trong phần lớn thời gian sự nghiệp, người gác đền này thi đấu ở quê nhà Argentina. Tới năm 2025, anh mới sang khoác áo CLB Zaragoza theo dạng cho mượn. Tính tới nay, thủ môn này đã có 4 lần khoác áo đội tuyển Argentina.