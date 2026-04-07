Báo Thái Lan ngưỡng mộ kỷ lục rất khó bị phá vỡ của tuyển Việt Nam

“Gây chấn động bóng đá Đông Nam Á”, tờ Thai Live mở đầu bài viết về đội tuyển Việt Nam. Tờ báo này viết thêm: “Đội tuyển Việt Nam lập nên cột mốc lịch sử, phá kỷ lục chuỗi trận thắng dài nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á”.

Đội tuyển Việt Nam duy trì chuỗi 13 trận thắng liên tiếp (Ảnh: Hải Long).

Tờ Thai Live nói về kỷ lục toàn thắng 13 trận đấu liên tiếp của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Chuỗi trận toàn thắng của đội tuyển Việt Nam bắt đầu từ chiến thắng 5-0 trước Myanmar ở vòng bảng AFF Cup 2024. Sau trận đấu này, “Những chiến binh sao vàng” đã đánh bại Singapore và Thái Lan trong cả hai lượt trận ở vòng bán kết và chung kết giải đấu đó.

Tiếp đó, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đánh bại Campuchia trong trận giao hữu và toàn thắng cả 6 trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 trước Malaysia, Lào, Nepal (mỗi đội thắng hai trận). Cách đây vài ngày, đoàn quân HLV Kim Sang Sik vừa giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh trong trận giao hữu tại sân Hàng Đẫy.

Theo thống kê, không có đội bóng nào ở Đông Nam Á sở hữu chuỗi 13 trận toàn thắng ấn tượng như đội tuyển Việt Nam. Ngay cả dưới thời HLV Park Hang Seo, “Những chiến binh sao vàng” cũng chỉ đạt thành tích thắng 6 trận liên tiếp.

Trong khi đó, các đội tuyển Indonesia (1968-1969), Thái Lan (1995-1996) và Singapore (2004-2005) đều chỉ đạt chuỗi 9 trận thắng liên tiếp. Điều đó cho thấy kỷ lục của thầy trò HLV Kim Sang Sik rất khó bị phá vỡ.

Đội tuyển Việt Nam tăng hạng mạnh nhất trên bảng xếp hạng FIFA tháng 3 (ảnh: Seasia Goal).

Tờ Thai Live tiếp tục bình luận: “Chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp giúp đội tuyển Việt Nam xây dựng nền tảng vững chắc, qua đó tiếp thêm niềm tin giúp đội bóng chinh phục cột mốc lớn hơn trong tương lai. Màn trình diễn của “Những chiến binh sao vàng” không chỉ phản ánh năng lực của đội tuyển Việt Nam mà còn phản ánh hiệu quả trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang Sik.

Trong tương lai, đội tuyển Việt Nam có thể kéo dài chuỗi thắng liên tiếp khi họ không đối đầu với đối thủ quá khó khăn trong thời gian tới”.

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự hai giải đấu ở Đông Nam Á là AFF Cup (tháng 7 và 8), FIFA ASEAN Cup (tháng 9 và 10). Sau đó, thử thách lớn hơn sẽ chờ đợi thầy trò HLV Kim Sang Sik vào tháng 1 năm sau ở Asian Cup 2027.