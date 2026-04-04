Madam Pang hé lộ đội tuyển Thái Lan sẽ mạnh thêm nhờ cầu thủ nhập tịch

Thái Lan lách qua khe cửa hẹp tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Đội bóng xứ sở chùa vàng thắng Turkmenistan 2-1 ngày 31/3, ở lượt trận cuối cùng thuộc vòng loại giải châu Á, kịp giành vé dự VCK giải đấu này vào đầu năm sau.

Madam Pang hé lộ đội tuyển Thái Lan sẽ có thêm cầu thủ "Thái kiều"

Thái Lan trở thành đội thứ 4 của Đông Nam Á giành được chiếc vé này, sau các đội Indonesia, Singapore và đội tuyển Việt Nam.

Không muốn dừng lại tại đây, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madam Pang) tiết lộ kế hoạch giúp đội tuyển Thái Lan mạnh lên trong thời gian tới, thông qua việc bổ sung cầu thủ nhập tịch.

Phát biểu trước truyền thông Thái Lan, khi được hỏi về vấn đề cầu thủ nhập tịch, nhất là về những cầu thủ có nguồn gốc Thái Lan, Madam Pang nói: “Tôi khẳng định đội tuyển quốc gia sẽ có bất ngờ trong thời gian tới. Tôi chưa thể tiết lộ cụ thể lộ trình của mình. Tôi muốn mọi người chờ xem bất ngờ mà tôi dành cho mọi người sẽ lớn đến mức nào”.

Nicholas Mickelson (12), một trong những cầu thủ "Thái kiều" của đội tuyển Thái Lan

Theo người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá xứ sở chùa vàng, đội tuyển Thái Lan sẽ có thêm cầu thủ nhập tịch trong thời gian tới. Đặc biệt, bóng đá Thái Lan sẽ chú trọng đến việc tăng cường các cầu thủ “Thái kiều”.

Madam Pang hé lộ: “Chúng ta vẫn còn thời gian chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027. Sẽ có cầu thủ mà tôi chưa thể tiết lộ danh tính xuất hiện trong giai đoạn tới. Tôi muốn mọi người sẵn sàng để đón chờ những cầu thủ mới này”.

Trước khi tham dự VCK Asian Cup 2027, đội tuyển Thái Lan sẽ tham dự AFF Cup 2026 (từ ngày 24/7 đến 26/8) và FIFA ASEAN Cup 2026 (tháng 9 và 10). Đội tuyển Thái Lan có thể cũng sẽ có thêm sự bổ sung cầu thủ “Thái kiều” ở những giải đấu ấy.

Hiện tại, những cầu thủ mang dòng máu Thái Lan, sinh ra ở nước ngoài, được đăng ký ở trận gặp Turkmenistan hôm 31/3 có trung vệ Jonathan Khemdee (mang 2 dòng máu Thái Lan và Đan Mạch), Manuel Tom Bihr (Thái Lan và Đức), hậu vệ cánh Nicholas Mickelson (Thái Lan và Na Uy) và tiền đạo Jude Soontraph-Bell (Thái Lan và Anh).