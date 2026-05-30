Dự đoán kết quả trận chung kết Champions League PSG gặp Arsenal

Tối nay, cả thế giới sẽ hướng về sân Puskas Arena để theo dõi sự kiện được mong đợi nhất của làng túc cầu. Hai CLB PSG và Arsenal sẽ đối đầu trong trận chung kết Champions League để tìm ra nhà vua mới của châu Âu.

Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, PSG có 43,5% khả năng giành chiến thắng trong trận đấu này (56% cơ hội vô địch). Cơ hội chiến thắng của Arsenal là 29,7% (44% cơ hội vô địch). Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa trong 90 phút là 26,8%.

Trong lịch sử, có 3 CLB Anh từng vô địch giải Ngoại hạng Anh và Champions League trong cùng một mùa giải là Liverpool (hai mùa 1976-1977 và 1983-1984), Man Utd (hai mùa 1998-1999 và 2007-2008) và Man City (mùa 2022-2023). Nếu đánh bại PSG, Arsenal sẽ trở thành CLB tiếp theo làm được điều này.

PSG cũng bước vào trận chung kết với động lực lớn khi họ có thể là đội bóng thứ hai trong lịch sử Champions League (kể từ năm 1992) bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu. Trước đó, chỉ có Real Madrid làm được điều này khi vô địch 3 mùa giải liên tiếp từ mùa 2015-2016 đến mùa 2017-2018.

Arsenal đang có cơ hội trở thành CLB thứ 25 lên ngôi vô địch trong lịch sử Champions League. Đáng chú ý, trong 3 mùa giải gần đây, giải đấu này đã chứng kiến tới 2 nhà vô địch mới là PSG và Man City.

Mặc dù PSG không có thành tích quá nổi trội trong lịch sử Chanpions League nhưng họ lại là CLB lọt vào nhiều trận chung kết Champions League trong 6 năm qua với 3 lần. Trước đó, họ đã góp mặt tại trận chung kết vào năm 2020 (thua Bayern Munich) và 2025 (thắng Inter Milan). Đội bóng thành Paris là CLB đầu tiên tham dự trận chung kết Champions League trong hai lần liên tiếp kể từ Liverpool thời Jurgen Klopp (mùa 2017-2018 và 2018-2019).

Đây là trận đối đầu của hai CLB có phong cách trái ngược hoàn toàn với nhau. Arsenal đang nắm giữ kỷ lục phòng ngự tốt nhất tại Champions League mùa này, chỉ để thủng lưới 6 bàn trong 14 trận (trung bình 0,43 bàn mỗi trận).

Ngoài ra, Arsenal là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào từ tình huống mở trong vòng knock-out mùa này (6 trận). Thủ thành David Raya đã giữ sạch lưới tới 9/14 trận đấu ở Champions League mùa này. Trong lịch sử giải đấu, chưa có thủ môn nào có 10 trận giữ sạch lưới trong một mùa giải.

Arsenal là đội duy nhất bất bại tại Champions League mùa này và họ chỉ bị dẫn trước 43 phút (ở trận gặp Leverkusen tại vòng 1/8). Nếu vươn lên dẫn trước PSG, “Pháo thủ” có thể tự tin giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League. Thống kê cho thấy, trong 11 trận chung kết Champions League gần nhất, đội mở tỷ số đều lên ngôi vô địch. Lần gần nhất giải đấu chứng kiến màn ngược dòng ở trận chung kết là khi Real Madrid đánh bại Atletico Madrid vào năm 2014.

Bukayo Saka khá có duyên mỗi khi đối đầu với các CLB Pháp. Tiền đạo này đã ghi được 5 bàn thắng và có 3 pha kiến ​​tạo chỉ trong 6 trận đấu gặp các đại diện xứ lục lăng. Trong đó, anh ghi 2 bàn trong 3 trận gặp PSG.

HLV Arteta có lý do phải gia cố chắc chắn hàng thủ trong trận đấu này. PSG đã ghi được 44 bàn thắng ở Champions League mùa này. Kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải ở giải đấu này thuộc về Barcelona ở mùa giải 1999-2000 (45 bàn).

Đoàn quân HLV Luis Enrique cũng bất bại trong 11 trận đấu ở vòng loại trực tiếp Champions League gần nhất (thắng 9, hòa 2). Trận thua gần nhất của PSG ở vòng knock-out Champions League là trước Aston Villa ở trận lượt về tứ kết mùa giải 2024-2025.

Kvaratskhelia là ngôi sao đáng chú ý nhất của PSG trong trận đấu này. Nếu tính riêng vòng knock-out Champions League, tiền đạo người Georgia tham gia vào nhiều bàn thắng nhất với 10 bàn (7 bàn, 3 kiến tạo). Kvaratskhelia cũng là cầu thủ đầu tiên ghi bàn hoặc kiến ​​tạo trong 7 lần ra sân liên tiếp ở vòng knock-out Champions League.

HLV Luis Enrique đã lọt vào hai trận chung kết Champions League trong lịch sử. Kết quả, ông đều giúp các CLB Barcelona (2014-2015) và PSG (2024-2025) giành chức vô địch giải đấu. HLV người Tây Ban Nha cũng có tỷ lệ thắng cao nhất giải đấu với 64% (chỉ tính HLV có từ 50 trận trở lên).

Thống kê đối đầu PSG vs Arsenal

Trong quá khứ, PSG và Arsenal gặp nhau 8 trận đấu. Thành tích đối đầu của họ khá cân bằng, mỗi đội thắng 2, hòa 3 trận.

Tuy nhiên, PSG đã giành chiến thắng trong 2 trận gần nhất gặp Arsenal (đều ở bán kết Champions League mùa 2024-2025).

PSG đã thắng 5 trận liên tiếp ở vòng loại trực tiếp trước các CLB Anh. Họ loại Liverpool, Aston Villa và Arsenal mùa trước. Tới mùa này, đội bóng thành Paris cũng loại Chelsea và Liverpool trên hành trình vào chung kết. Man City là đội gần nhất loại PSG khỏi vòng knock-out Champions League (mùa 2020-2021).

Thông tin lực lượng PSG vs Arsenal

PSG sẽ bước vào trận đấu này với lực lượng mạnh nhất. Họ được nghỉ 13 trận đấu trước trận gặp Arsenal. Đó là lợi thế không thể phủ nhận của đoàn quân HLV Luis Enrique.

Arsenal không có sự phục vụ của hai cầu thủ là Ben White và Christian Norgaard vì chấn thương. Trung vệ Jurien Timber đã trở lại và có thể góp mặt trong trận chung kết Champions League.

Đội hình dự kiến PSG vs Arsenal

PSG : Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Bradley Barcola, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia.

Arsenal : David Raya, Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Martin Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Leandro Trossard.

Dự đoán tỷ số PSG 1-1 Arsenal (Arsenal thắng ở loạt sút luân lưu)