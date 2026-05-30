PSG hạ Arsenal trên chấm luân lưu, tiếp tục vô địch Champions League

Paris Saint-Germain (PSG) đã đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng Pháp đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch UEFA Champions League sau chiến thắng nghẹt thở trước Arsenal trên chấm luân lưu vào rạng sáng 31/5. Kết quả này không chỉ chấm dứt chuỗi trận bất bại của "Pháo thủ" tại giải đấu mùa này mà còn dập tắt giấc mơ lần đầu vô địch Champions League của đội bóng thành London.

Trận chung kết Champions League đầu tiên giữa một đại diện Pháp và một đại diện Anh khởi đầu đầy bất ngờ khi Arsenal sớm vươn lên dẫn trước. Ngay phút thứ 6 tại Puskas Arena (Hungary), các cổ động viên "Pháo thủ" đã được dịp ăn mừng. Từ pha phá bóng của Marquinhos, bóng đập vào người Leandro Trossard và vô tình trở thành đường kiến tạo thuận lợi để Kai Havertz thoát xuống bên cánh trái. Tiền đạo người Đức sau đó tung cú dứt điểm tinh tế ở góc hẹp, đưa bóng găm thẳng vào nóc lưới, không cho thủ môn PSG cơ hội cản phá. Đây là lần thứ hai Havertz ghi bàn mở tỷ số trong một trận chung kết Champions League.

Với hàng thủ từng giữ sạch lưới tới 9 trận tại Champions League mùa này, Arsenal chủ động lùi sâu bảo vệ thành quả, hướng tới kịch bản đội ghi bàn trước tiếp tục giành chiến thắng ở trận chung kết thứ 12 liên tiếp. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã làm rất tốt nhiệm vụ trong hiệp một, gần như vô hiệu hóa hoàn toàn hàng công PSG, đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu. Những gì đại diện nước Pháp tạo ra trước giờ nghỉ chỉ là hai cú sút thiếu chính xác của Fabian Ruiz cùng tình huống đòi phạt đền vì cho rằng Bukayo Saka để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Thế trận sau giờ nghỉ không có nhiều thay đổi cho đến khi bước ngoặt xuất hiện ở phút 62. Trong pha bứt tốc xâm nhập vòng cấm Arsenal, Khvicha Kvaratskhelia bị Cristhian Mosquera phạm lỗi, buộc trọng tài Daniel Siebert lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Ba phút sau, Ousmane Dembele thực hiện thành công quả phạt 11 m bằng cú sút hiểm hóc vào góc thấp bên trái khung thành, đánh bại thủ môn David Raya và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

PSG tiếp tục gia tăng sức ép sau bàn gỡ với quyết tâm kết liễu trận đấu trong 90 phút. Kvaratskhelia có pha bứt tốc ấn tượng trước khi tung cú sút căng, bóng chạm chân Myles Lewis-Skelly đổi hướng rồi dội mép ngoài cột dọc. Cuối trận, Vitinha cũng khiến các cổ động viên Arsenal thót tim với cú dứt điểm đưa bóng đi sượt nóc lưới. Tuy nhiên, không đội nào có thể ghi thêm bàn thắng và trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Trong 30 phút đá thêm giờ, cả hai đội đều thi đấu thận trọng và ưu tiên sự chắc chắn. Không có những tình huống đáng chú ý, PSG và Arsenal không thể tạo nên khác biệt, khiến chức vô địch phải được phân định bằng loạt sút luân lưu cân não.

Loạt sút luân lưu đầy căng thẳng chứng kiến bước ngoặt khi Eberechi Eze không thể thực hiện thành công lượt đá của mình. Dù vậy, Arsenal vẫn nuôi hy vọng khi thủ thành David Raya xuất sắc cản phá cú sút của Nuno Mendes ngay sau đó. Tuy nhiên, PSG là đội bản lĩnh hơn ở thời khắc quyết định. Khi tỷ số luân lưu đang là 4-3 nghiêng về đại diện nước Pháp, Gabriel Magalhaes bước lên thực hiện lượt sút cuối cho Arsenal, đáng tiếc anh đưa bóng vọt xà ngang, đồng nghĩa dâng chiến thắng cho đối thủ. PSG đã bảo vệ thành công ngôi vương Champions League.

Chiến thắng này khép lại hành trình ấn tượng của PSG, đội bóng của nước Pháp đã vượt qua giai đoạn vòng bảng không thực sự nổi bật để thống trị vòng loại trực tiếp và ghi tới 45 bàn thắng, một kỷ lục mới của Champions League. Danh hiệu cũng giúp HLV Luis Enrique trở thành một trong số ít chiến lược gia từng ba lần vô địch Champions League.

Về phía Arsenal, thất bại này tiếp tục nối dài nỗi buồn ở đấu trường châu Âu. Đội bóng thành London đã thất bại trong cả 5 trận chung kết cúp châu Âu gần nhất, đồng thời vẫn là CLB có nhiều lần tham dự Champions League nhất nhưng chưa từng lên ngôi vô địch.

