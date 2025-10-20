Vì sao C.Ronaldo không bao giờ tụ tập, nhậu nhẹt với các đồng đội?

Ben Foster và C.Ronaldo từng là đồng đội ở Man Utd trong hai mùa giải trước khi siêu sao người Bồ Đào Nha chuyển sang Real Madrid vào năm 2009. Trên hành trình trở thành cầu thủ vĩ đại của bóng đá thế giới, CR7 đã xây dựng kỷ luật thép, hầu như nói không với rượu và thậm chí không bao giờ tụ tập với các đồng đội sau các trận đấu.

Ben Foster khẳng định C.Ronaldo là người chuyên nghiệp nhất từng thấy (Ảnh: Yahoo).

Ben Foster cho biết C.Ronaldo hầu như không hào hứng với việc tụ tập hay uống rượu. Anh chia sẻ: “Thật lòng, cậu ấy không bao giờ đụng đến rượu. C.Ronaldo không có chút hứng thú nào với chuyện đó. Cậu ấy biết rõ, chỉ cần một lần sơ suất là có thể bị chụp ảnh hoặc bị lợi dụng. Vì thế, CR7 chọn cách tránh xa hoàn toàn với các buổi tụ tập cùng đồng đội”.

Cựu thủ thành này cũng nói về sự chuyên nghiệp và kỷ luật thép của C.Ronaldo: “Cậu ấy luôn là người đầu tiên có mặt và là người cuối cùng rời sân tập. Nhiều lần tôi đến sớm, nhưng C.Ronaldo đã ở đó từ trước. Cậu ấy xoa bóp, tập gym, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tập”.

C.Ronaldo không bao giờ xuất hiện trong các cuộc tụ tập, nhậu nhẹt cùng các đồng đội (Ảnh: Getty).

Theo Ben Foster, sự tận hiến đó là nền tảng giúp Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao suốt hai thập kỷ. “Không ai có thể làm được như cậu ấy. Việc giữ được đẳng cấp như thế trong thời gian dài là điều phi thường”.

Ben Foster tiết lộ thêm rằng C.Ronaldo luôn gương mẫu khiến anh thường được HLV Sir Alex Ferguson ưu ái hơn các đồng đội, đến mức bị trêu là “học trò cưng”. Tuy nhiên, không ai trong phòng thay đồ phàn nàn, bởi tất cả đều hiểu tài năng và cống hiến của anh xứng đáng với điều đó.

“Cậu ấy luôn là người đóng góp nhiều cho những chiến thắng cho đội bóng, dù là ở giải Ngoại hạng Anh hay Champions League. Ai cũng thấy rõ điều đó,” Ben Foster kết luận.