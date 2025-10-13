Lamine Yamal trao nụ hôn ngọt ngào, tình tứ cùng nữ ca sĩ nóng bỏng

Mới đây, Yamal đã chia sẻ loạt hình ảnh trên mạng xã hội ghi lại kỳ nghỉ của cặp đôi tại vùng biển Croatia. Trong ảnh, cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm qua những cái ôm, nụ hôn và khoảnh khắc lãng mạn trên du thuyền cũng như trong chuyến bay bằng trực thăng.

Yamal hôn bạn gái say đắm giữa khung cảnh lãng mạn (Ảnh: Instagram).

Cặp đôi được cho là bắt đầu quen biết nhau vào khoảng thời gian sinh nhật lần thứ 18 của Yamal, với sự tham dự của nhiều khách mời đặc biệt. Kể từ đó, mối quan hệ của họ ngày càng khăng khít, đặc biệt trong bối cảnh Yamal đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương và có nhiều thời gian dành cho bạn gái hơn.

Nicki Nicole cũng chia sẻ hình ảnh cả hai trong khoang trực thăng bay dọc bờ biển Croatia. Sau đó, Yamal đã đăng lại bức ảnh cùng những biểu tượng cảm xúc chóng mặt và rơi nước mắt, như một cách hài hước cho thấy trải nghiệm này có phần hồi hộp hơn tưởng tượng.

Một đoạn video khác được đăng tải cho thấy cặp đôi đang trao nhau nụ hôn dưới ánh hoàng hôn trên thuyền, trước khi Nicole thả những quả bóng bay hình trái tim lên trời. Hình ảnh Yamal hôn nhẹ lên trán Nicole khi cả hai ngồi trên ghế sofa cũng nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Một bức ảnh khác cho thấy anh vòng tay ôm lấy cô bạn gái khi cả hai ngồi trên một bức tường đá, thả chân thư giãn giữa khung cảnh hữu tình.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Yamal và bạn gái trong kỳ nghỉ (Ảnh: Instagram).

Dù Yamal đang tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi, tình hình chấn thương của cầu thủ này vẫn là điều khiến người hâm mộ lo lắng, đặc biệt khi trận Siêu kinh điển với Real Madrid đang đến gần vào ngày 26/10.

HLV Hansi Flick đã cập nhật về tình trạng của ngôi sao 18 tuổi: “Cậu ấy đã đỡ hơn nhưng vẫn chưa hoàn toàn ổn. Với loại chấn thương này, rất khó để dự đoán thời điểm trở lại. Chúng tôi không thể nói chắc là 2, 3 hay 4 tuần nữa. Việc Yamal kịp ra sân ở trận Siêu kinh điển vẫn còn bỏ ngỏ. Hiện tại, cậu ấy đang tập hồi phục cùng đội ngũ y tế và chúng tôi sẽ theo dõi từng bước”.

Về phía Nicki Nicole, nữ ca sĩ 25 tuổi không giấu được niềm hạnh phúc khi nói về mối quan hệ với Yamal: “Tôi đang rất yêu, rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy được chào đón nồng nhiệt ở Barcelona và muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người”.