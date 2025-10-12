Con gái cựu sao Ngoại hạng Anh mặc đồ táo bạo, khiến chồng cũ “chết đứng”

Mới đây, Jade Leboeuf đã khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng tải loạt ảnh diện đồ bơi đầy quyến rũ trong kỳ nghỉ tại Mauritius. Vốn là người mẫu và không ngại thể hiện vẻ đẹp hình thể, Jade nhanh chóng thu hút sự chú ý từ đông đảo người hâm mộ, trong đó có cả chồng cũ của cô, Stephane Rodrigues.

Jade Leboeuf đăng bức hình mặc bikini gợi cảm, khiến chồng cũ "chết đứng" (Ảnh: Instagram).

Stephane, người từng tham gia một chương trình truyền hình thực tế và kết hôn với Jade từ năm 2018, đã để lại bình luận hài hước nhưng đầy tình cảm dưới bài đăng của cô: “Dừng mọi thứ lại, tôi chết tại chỗ. Nguyên nhân: Thấy ảnh vợ và tan chảy ngay lập tức”.

Jade cũng không giấu được sự xúc động khi đáp lại bằng dòng chữ ngắn gọn nhưng ngọt ngào: “Em yêu anh”, kèm theo biểu tượng trái tim.

Cặp đôi từng có 9 năm bên nhau và chính thức kết hôn năm 2018. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, họ bất ngờ thông báo đường ai nấy đi. Trên trang cá nhân, Jade đăng tải bức ảnh cưới đen trắng cùng dòng chia sẻ xúc động, nhấn mạnh quyết định chia tay xuất phát từ “tình yêu, sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau”.

Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp nhằm tạo môi trường ổn định và hạnh phúc cho con trai chung, bé Elon, sinh tháng 8/2022.

Ngắm vẻ đẹp của Jade Leboeuf: