Kylian Mbappe hẹn hò bạn gái cũ của đồng đội ở Real Madrid

Theo thông tin từ chương trình “En todas las salsas” phát sóng trên Mediaset Infinity, Mbappe được cho là đang có mối quan hệ đặc biệt với Maria Aguilar, gương mặt quen thuộc với khán giả Tây Ban Nha nhờ tham gia chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng “La isla de las tentaciones” (Hòn đảo cám dỗ).

Mbappe được cho là đang hẹn hè với người đẹp Maria Aguilar (Ảnh: Marca).

Thông tin này nhanh chóng gây chú ý trên truyền thông ở Tây Ban Nha lẫn Pháp, khi nhiều tờ báo đồng loạt dẫn lại. Nguồn tin cho biết Mbappe và Maria Aguilar có thể đã bắt đầu gặp gỡ trong vài tuần gần đây, tranh thủ khoảng thời gian rảnh của tiền đạo Real Madrid.

Phóng viên Pedro Jota, cộng tác viên của chương trình “En todas las salsas”, là người tiết lộ độc quyền tin này. Ông cho biết: “Maria không hề giấu giếm mối quan hệ với Mbappe, thậm chí còn nhắc đến anh ấy khi đi làm tóc”. Theo Jota, Maria Aguilar tỏ ra rất hào hứng và không có ý định che giấu chuyện tình cảm của mình.

María Aguilar nổi tiếng tại Tây Ban Nha nhờ tính cách mạnh mẽ và cởi mở trong chương trình “La isla de las tentaciones”, giúp cô thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, cô từng được đồn có quan hệ tình cảm với một cầu thủ khác của Real Madrid là Raul Asencio. Tuy nhiên, theo “En todas las salsas”, mối quan hệ đó đã kết thúc và giờ đây, người đẹp xứ Malaga được cho là đã tìm thấy niềm vui mới bên Mbappe.

Maria Aguilar sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng và có cá tính mạnh mẽ. Cô đang là cái tên thu hút được sự chú ý trên mạng xã hội (Ảnh: Instagram).

Cả hai được cho là đã gặp nhau trong một số buổi tiệc riêng tại Madrid trước khi nảy sinh tình cảm. Dù chưa ai trong số họ lên tiếng xác nhận, nhưng người hâm mộ đã bắt đầu “soi” mạng xã hội để tìm dấu hiệu về mối quan hệ này.

Đúng với phong cách thường thấy, Mbappe vẫn giữ thái độ kín đáo về đời tư. Ngôi sao người Pháp luôn cố gắng tránh xa ống kính truyền thông khi nói đến chuyện cá nhân, dù điều đó gần như bất khả thi với một ngôi sao tầm cỡ thế giới.

Về phần mình, Maria Aguilar đang tận hưởng thời điểm được chú ý nhất kể từ sau chương trình thực tế trên Telecinco. Trang cá nhân của cô hiện thu hút lượng người theo dõi tăng mạnh và tên cô liên tục xuất hiện trong các chủ đề thịnh hành sau khi tin tức về Mbappe lan truyền.