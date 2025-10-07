Mẹ của cầu thủ thi đấu ở Champions League gây sốt khi quá trẻ và gợi cảm

Sherkhan Kalmurza là thủ môn của CLB Kairat (Kazakhstan). Người gác đền 18 tuổi đã bắt chính trong cả hai trận đấu vòng bảng Champions League mùa này gặp Sporting Lisbon và Real Madrid.

Thủ thành Sherkhan Kalmurza trong màu áo Kairat ở Champions League (Ảnh: Getty).

Dù Kalmurza phải vào lưới nhặt bóng tới 9 lần, trong đó có 5 bàn thua trước Real Madrid ngay trên sân nhà Pavlodar Central nhưng điều đó anh vẫn được chú ý đặc biệt.

Điều đáng nói, mẹ của Kalmurza cũng gây sốt trên mạng vì ngoại hình quá trẻ và gợi cảm. Sau trận, bà Saule chia sẻ trên mạng xã hội đầy xúc động: “Con là niềm tự hào lớn nhất của mẹ. Với mẹ, con là người mạnh mẽ nhất. Con đã làm tất cả những gì có thể. Những đỉnh cao đang chờ con phía trước. Đừng bỏ cuộc. Mẹ luôn bên con và tin vào con”.

Dòng trạng thái đầy cảm xúc này đã nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, đưa tài khoản Instagram của bà Saule tăng vọt gần 40.000 lượt theo dõi. Thậm chí, chứng kiến vẻ ngoài gợi cảm của bà Saule, không ít người còn nhầm bà là chị gái của Kalmurza.

Mẹ của anh trông quá trẻ và gợi cảm (Ảnh: Instagram).

Một người dùng hài hước bình luận: “Khoan đã, đây là mẹ của Kalmurza á? Không thể tin nổi!”

Người khác viết: “Trông bà như mới ngoài 20 tuổi trong khi con trai đã 18 tuổi.”

Một bình luận khác ngắn gọn: “Vẻ đẹp xuất sắc. Không thể tin được”.

Nhiều người lầm tưởng bà Saule là chị của Kalmurza (Ảnh: Instagram).

Được biết, ngoài đời, bà Saule là một doanh nhân và người mẫu bán chuyên. Do đó, việc bà có ngoại hình xuất sắc cũng có thể hiểu được.

Kalmurza đã trở thành thủ môn trẻ thứ ba trong lịch sử Champions League khi bắt chính trong trận ra quân mùa này gặp Sporting Lisbon. Ở trận đấu tiếp theo, anh và các đồng đội ở CLB Kairat sẽ tiếp đón CLB Pafos trên sân nhà vào ngày 21/10.