VFF phạt 5 cầu thủ vì thi đấu không đúng khả năng

Theo đó, Trần Duy Quang và Trương Phú Quý bị đình chỉ thi đấu hết giải và phải nộp phạt 3,75 triệu đồng. Trần Triệu Anh Khoa, Đinh Duy Báo, Nguyễn Công Thuận bị đình chỉ 5 trận và nộp phạt 2,5 triệu đồng.

Những cầu thủ này bị xác định "thi đấu không đúng khả năng tại vòng loại giải bóng đá vô địch U19 Quốc gia 2025-2026, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF".

Các trận đấu được xem xét gồm Bê Tông 26 thua HAGL 0-2, Hà Tĩnh 0-3, SLNA 0-6 và Huế 1-5 ở bảng C vòng loại diễn ra tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng ở Gia Lai từ hôm 14/12.

CLB PVF thắng Trung tâm bóng đá Đào Hà 7-0 ở vòng loại U19 Quốc gia 2025-26 (Ảnh: VFF).

Đây là một động thái cần thiết và đúng đắn, thể hiện quyết tâm của VFF trong việc loại bỏ các hiện tượng tiêu cực, bảo vệ sự trong sạch, công bằng và sự phát triển lành mạnh của nền bóng đá nước nhà, đặc biệt là với bóng đá trẻ.

Việc xử lý nghiêm các sai phạm một lần nữa khẳng định thông điệp mà VFF đã kiên định thực hiện. Điều này được thể hiện rõ qua các quyết định kỷ luật nghiêm khắc tại vòng loại giải U19 Quốc gia 2025-26.

Vòng loại U19 Quốc gia mùa này gồm 27 CLB chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp, trung tâm huấn luyện và trường năng khiếu. 27 đội chia làm 5 bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về tại địa phương đăng cai, tính điểm xếp thứ bậc.

5 đội đứng nhất, 5 đội đứng nhì, và đội thứ ba thành tích tốt nhất vào vòng chung kết. Các trận đấu diễn ra từ ngày 14/12/2025 đến 6/1/2026. Vòng chung kết từ ngày 14/1 đến 27/1/2026.