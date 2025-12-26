VFF lên tiếng về việc cử U21 Việt Nam dự Asiad 2026

Sáng 26/12, Đại hội thường niên VFF năm 2025 diễn ra tại Hà Nội. Sau một năm có nhiều thành công, bóng đá Việt Nam có thêm nhiều niềm tin, sự hứng khởi hướng tới năm 2026 với những thách thức, khó khăn lớn hơn khi có tới 7 đội tuyển tham dự vòng chung kết châu Á.

Một trong những nội dung quan trọng được Đại hội thông qua là việc đội U21 Việt Nam sẽ tham dự Asiad 2026 diễn ra vào tháng 9 năm sau tại Nhật Bản. Đây là quyết định khiến nhiều người bất ngờ bởi U23 Việt Nam vừa giành HCV SEA Games 33, chưa kể ít ngày tới sẽ tranh tài ở vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đây là lứa cầu thủ được đánh giá có chất lượng chuyên môn tốt, hiểu triết lý của HLV Kim Sang Sik, hoàn toàn có thể tranh chấp vị trí cao ở Á vận hội 2026.

VFF cử đội U21 Việt Nam dự Asiad 2026 để tính toán cho SEA Games 27 và vòng loại Olympic 2028 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ lý giải về việc cử đội U21 thay U23 Việt Nam: “Ban chấp hành VFF thống nhất cử đội U21 dự Asiad 2026 là vì năm 2027 lứa này đủ tuổi đá SEA Games tại Malaysia, ngoài ra là chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2028.

Ở châu Á, hầu như các quốc gia như Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng cử đội U20 nhằm chuẩn bị cho sân chơi lớn hơn như Olympic. Với Việt Nam, chúng tôi cũng từng cử đội U20 tham dự Asiad năm 2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc”.

Với việc cử đội trẻ U21 tham dự, bóng đá Việt Nam khó có thể giành thành tích tốt ở sân chơi Asiad. Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết: “Chúng tôi xin phép Cục Thể dục thể thao Việt Nam chấp nhận không đặt mục tiêu thành tích tại đấu trường Asiad để bồi dưỡng cho cầu thủ trẻ. Cục Thể dục thể thao sẽ có văn bản trả lời về vấn đề này sau”.

Trong năm 2025, ngoài các chức vô địch của đội tuyển quốc gia, U22/U23 Việt Nam, có tới 7 đội tuyển trẻ giành vé dự vòng chung kết châu Á 2026. Ông Nguyễn Xuân Vũ nhấn mạnh: “VFF luôn quan tâm tới đào tạo trẻ. Kết quả là 7 đội tuyển tham dự vòng chung kết châu Á 2026.

Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra thách thức về nguồn kinh phí để các đội tập huấn. Vừa qua, chúng tôi có ký hợp tác với Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, nhưng sắp tới vẫn cần thêm nhiều nguồn kinh phí. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng riêng với U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, VFF giao chỉ tiêu vào càng sâu càng tốt tại giải”.

Bóng đá Việt Nam thu được nhiều thành công trong năm 2025 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Về hợp đồng của HLV Mai Đức Chung, ông Nguyễn Xuân Vũ tiết lộ VFF từng muốn mời HLV Nhật Bản thay thế nhưng vì nhiều lý do nên chưa thể chốt lại. VFF quyết định tiếp tục gắn bó, gia hạn 4 tháng với HLV Mai Đức Chung, tới hết vòng chung kết Asian Cup 2026.

Liên quan tới vấn đề tài chính, ông Nguyễn Xuân Vũ thông tin: “Trong năm 2025, VFF tổng thu 277 tỉ đồng, tổng chi 270 tỉ đồng. Chúng tôi cố gắng xin nguồn ngân sách từ Cục Thể dục thể thao, hi vọng sẽ có thêm kinh phí hoạt động cho các đội tuyển tham dự giải châu Á trong năm tới”.