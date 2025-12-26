VFF lên tiếng về việc cử U21 Việt Nam dự Asiad 2026
(Dân trí) - Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2027 và vòng loại Olympic 2028, VFF quyết định cử đội U21 thay vì đội U23 Việt Nam vừa giành HCV SEA Games 33 tham dự Asiad vào năm tới.
Sáng 26/12, Đại hội thường niên VFF năm 2025 diễn ra tại Hà Nội. Sau một năm có nhiều thành công, bóng đá Việt Nam có thêm nhiều niềm tin, sự hứng khởi hướng tới năm 2026 với những thách thức, khó khăn lớn hơn khi có tới 7 đội tuyển tham dự vòng chung kết châu Á.
Một trong những nội dung quan trọng được Đại hội thông qua là việc đội U21 Việt Nam sẽ tham dự Asiad 2026 diễn ra vào tháng 9 năm sau tại Nhật Bản. Đây là quyết định khiến nhiều người bất ngờ bởi U23 Việt Nam vừa giành HCV SEA Games 33, chưa kể ít ngày tới sẽ tranh tài ở vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đây là lứa cầu thủ được đánh giá có chất lượng chuyên môn tốt, hiểu triết lý của HLV Kim Sang Sik, hoàn toàn có thể tranh chấp vị trí cao ở Á vận hội 2026.
Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ lý giải về việc cử đội U21 thay U23 Việt Nam: “Ban chấp hành VFF thống nhất cử đội U21 dự Asiad 2026 là vì năm 2027 lứa này đủ tuổi đá SEA Games tại Malaysia, ngoài ra là chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2028.
Ở châu Á, hầu như các quốc gia như Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng cử đội U20 nhằm chuẩn bị cho sân chơi lớn hơn như Olympic. Với Việt Nam, chúng tôi cũng từng cử đội U20 tham dự Asiad năm 2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc”.
Với việc cử đội trẻ U21 tham dự, bóng đá Việt Nam khó có thể giành thành tích tốt ở sân chơi Asiad. Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết: “Chúng tôi xin phép Cục Thể dục thể thao Việt Nam chấp nhận không đặt mục tiêu thành tích tại đấu trường Asiad để bồi dưỡng cho cầu thủ trẻ. Cục Thể dục thể thao sẽ có văn bản trả lời về vấn đề này sau”.
Trong năm 2025, ngoài các chức vô địch của đội tuyển quốc gia, U22/U23 Việt Nam, có tới 7 đội tuyển trẻ giành vé dự vòng chung kết châu Á 2026. Ông Nguyễn Xuân Vũ nhấn mạnh: “VFF luôn quan tâm tới đào tạo trẻ. Kết quả là 7 đội tuyển tham dự vòng chung kết châu Á 2026.
Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra thách thức về nguồn kinh phí để các đội tập huấn. Vừa qua, chúng tôi có ký hợp tác với Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, nhưng sắp tới vẫn cần thêm nhiều nguồn kinh phí. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng riêng với U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, VFF giao chỉ tiêu vào càng sâu càng tốt tại giải”.
Về hợp đồng của HLV Mai Đức Chung, ông Nguyễn Xuân Vũ tiết lộ VFF từng muốn mời HLV Nhật Bản thay thế nhưng vì nhiều lý do nên chưa thể chốt lại. VFF quyết định tiếp tục gắn bó, gia hạn 4 tháng với HLV Mai Đức Chung, tới hết vòng chung kết Asian Cup 2026.
Liên quan tới vấn đề tài chính, ông Nguyễn Xuân Vũ thông tin: “Trong năm 2025, VFF tổng thu 277 tỉ đồng, tổng chi 270 tỉ đồng. Chúng tôi cố gắng xin nguồn ngân sách từ Cục Thể dục thể thao, hi vọng sẽ có thêm kinh phí hoạt động cho các đội tuyển tham dự giải châu Á trong năm tới”.
Sáng 26/12, tại trụ sở VFF, Đại hội Thường niên VFF năm 2025 khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) đã diễn ra thành công. Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF trân trọng cảm ơn các tổ chức bóng đá quốc tế, các đại biểu và khách quý, đặc biệt là các tổ chức thành viên đã dành thời gian tham dự Đại hội.
Đánh giá kết quả hoạt động năm 2025, Đại hội ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng của bóng đá Việt Nam trong bối cảnh còn không ít khó khăn, thách thức. Nổi bật là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam có tới 7 đội tuyển ở các cấp độ khác nhau giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á giai đoạn 2025-2026, trải rộng ở bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal và các đội tuyển trẻ. Thành tích này cho thấy chiều sâu phát triển cũng như hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn.
Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất bãi nhiệm chức danh Ủy viên Ban Chấp hành VFF khóa IX đối với ông Cao Tiến Đoan theo quy định của Điều lệ; đồng thời giữ nguyên số lượng Ban Chấp hành khóa IX là 16 Ủy viên và không bầu bổ sung cho đến Đại hội khóa X.
Đại hội cũng thống nhất chấm dứt tư cách thành viên VFF đối với 8 đơn vị gồm: Liên đoàn Bóng đá tỉnh Yên Bái, Liên đoàn Bóng đá tỉnh Bình Dương, CLB Quảng Nam, CLB Hòa Bình, CLB Phú Thọ, CLB Đồng Nai, CLB Tiền Giang và CLB Futsal Savinest Khánh Hòa; đồng thời kết nạp 3 thành viên mới là CLB Phú Thọ, CLB Quảng Ninh và CLB Bắc Ninh.
Bà Gayathry Chandra Mohan - Giám đốc Phát triển các Liên đoàn thành viên của FIFA bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những bước tiến mà VFF đã đạt được trong công tác xây dựng và phát triển bóng đá Việt Nam. Đặc biệt tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam đã xuất sắc chiến thắng trước đội chủ nhà, qua đó giành tấm huy chương vàng SEA Games 33, một thành tích được đánh giá ấn tượng. Đại diện FIFA bày tỏ mong muốn bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai.
Đánh giá về định hướng phát triển, bà Gayathry Chandra Mohan cho rằng VFF đang sở hữu một kế hoạch phát triển rất bài bản và mạnh mẽ, đặc biệt ở các cấp độ đội tuyển trẻ. Theo bà, bóng đá Việt Nam đã thể hiện sự lãnh đạo xuất sắc một cách nhất quán ở mọi cấp độ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Hiện tại, đội tuyển nam Việt Nam đang xếp hạng 107 trên Bảng xếp hạng FIFA, và bà tin tưởng rằng với đà phát triển hiện nay, bóng đá Việt Nam sẽ sớm quay lại top 100 thế giới.
Ông Winston Lee, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á bày tỏ: “Tôi chúc mừng bóng đá Việt Nam đã khởi đầu năm 2025 đầy ấn tượng với chức vô địch ASEAN Cup, tiếp đó là chức vô địch U23 Đông Nam Á vào giữa năm và khép lại năm bằng Huy chương Vàng SEA Games.
Có thể khẳng định, năm 2025 là một năm hết sức thành công của bóng đá Việt Nam. Thành công này có được nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, cùng sự đồng hành và ủng hộ to lớn của các câu lạc bộ, các tổ chức thành viên. Đây cũng là thành quả chung của người dân Việt Nam – những người luôn dành tình yêu và niềm đam mê lớn cho bóng đá. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về những thành tựu này.
Trong thành công chung ấy, chúng tôi đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn. Thành công của bóng đá Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của riêng Việt Nam mà còn là niềm tự hào chung của bóng đá Đông Nam Á. Chúng tôi rất hãnh diện trước những thành tựu mà bóng đá Việt Nam đã đạt được và xin chúc các bạn sớm giành quyền tham dự World Cup".