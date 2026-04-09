Thất bại trước Atletico, Barcelona có nguy cơ bị loại ở Champions League

Tiếp đón Atletico trên sân nhà Nou Camp, Barcelona tự tin giành chiến thắng để tạo lợi thế trước trận tứ kết lượt về Champions League. CLB xứ Catalonia vừa đánh bại Atletico ở La Liga cuối tuần qua và giành ưu thế trong cuộc đua vô địch.

Alvarez tỏa sáng trong chiến thắng của Atletico (Ảnh: Getty).

HLV Hansi Flick tung ra sân đội hình thiên về tấn công với các tiền đạo Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford. Bên phía Ateltico, HLV Simeone đặt kỳ vọng ghi bàn lên vai Alvarez và Griezmann.

Trong suốt hiệp 1, Barcelona ép sân toàn diện nhưng họ không tạo ra được cơ hội nào thực sự rõ rệt. Trong khi đó, Atletico phòng ngự chặt chẽ, không để lộ bất kỳ sơ hở nào khiến Lamine Yamal hay Lewandowski mất bình tĩnh.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 44, Julian Alvarez chọc khe để Giuliano Simeone băng xuống bị Cubarsi phạm lỗi thô bạo. Ban đầu Cubarsi chỉ nhận thẻ vàng nhưng sau khi kiểm tra công nghệ VAR, trọng tài thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ với hậu vệ Barcelona.

Ở tình huống đá phạt sau đó, Alvarez thực hiện cú đá đẳng cấp nhằm thẳng vào góc xa, mở tỷ số 1-0 cho Atletico. Sang hiệp 2 dù chơi thiếu người, Barcelona vẫn nỗ lực tấn công khi HLV Hansi Flick có một số điều chỉnh bằng cách tung Fermin Lopez, Gavi vào sân.

Lamine Yamal không thể giúp Barcelona tránh được thất bại (Ảnh: Reuters).

Rashford thực hiện cú đá phạt ở phút 60 đưa bóng tìm đúng xà ngang đầy đáng tiếc. Barcelona vẫn tạo ra sức ép lớn, Lamine Yamal liên tục khuấy đảo cánh phải, trong khi Marcus Rashford có ít nhất hai cơ hội rõ rệt nhưng không thể đánh bại thủ thành Musso.

Khi đội chủ nhà bất lực trong việc tìm bàn gỡ hòa, Atletico cho thấy sự sắc sảo trong phản công. Phút 70, từ pha phối hợp bên cánh trái, Antoine Griezmann mở ra khoảng trống để Ruggeri tạt bóng chính xác, tạo điều kiện cho cầu thủ vào sân thay người, Alexander Sorloth dứt điểm lạnh lùng nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Atletico.

Barcelona gần như sụp đổ sau bàn thua, những phút còn lại CLB xứ Catalonia tấn công thiếu sắc nét và bị hàng thủ Atletico dễ dàng hóa giải. Về cuối trận, Hancko chấn thương và Atletico chỉ còn 10 người trên sân khi đã hết quyền thay người, nhưng hàng thủ đội bóng của HLV Simeone vẫn chơi đầy chắc chắn.

CLB thành Madrid bảo toàn chiến thắng 2-0 đầy bất ngờ tại Nou Camp và có lợi thế lớn để giành vé vào bán kết UEFA Champions League. Barcelona đối mặt với áp lực rất lớn, khi hai đội tái đấu ở tứ kết lượt về tại sân Metropolitano vào giữa tuần sau.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia; Kounde (Araujo 73'), Cubarsi, Martin, Cancelo (Balde 86'); Eric Garcia, Pedri (Gavi 46'), Yamal, Olmo, Rashford (Ferran Torres 73'); Lewandowski (Fermin 46').

Thẻ đỏ: Cubarsi (44')

Atletico: Musso; Ruggeri, Hancko (Pubill 32'), Le Normand, Molina; Koke (Baena 60'), Llorente, Lookman (Solorth 60'), Simeone (Almada 80'); Alvarez, Griezmann (Nico Gonzalez 80').

Bàn thắng: Alvarez (45'), Sorloth (70').