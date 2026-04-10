Tuyển futsal Việt Nam thua sát nút Indonesia, tan mộng vô địch Đông Nam Á

Tuyển futsal Việt Nam đã phải nhận thất bại đầy tiếc nuối 2-3 trước Indonesia trong trận bán kết Giải futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra vào chiều 10/4 tại sân thi đấu Nonthaburi (Bangkok, Thái Lan). Màn rượt đuổi tỷ số kịch tính đã không thể mang lại tấm vé vào chung kết cho thầy trò HLV Diego Giustozzi.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đã nhập cuộc với quyết tâm cao độ và lối chơi quyết liệt. Thế trận diễn ra cân bằng, và tuyển Việt Nam sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm khi Thịnh Phát dứt điểm trúng xà ngang. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 10, khi sai lầm của Ngọc Ánh đã tạo điều kiện cho Kareth mở tỷ số, khiến các cầu thủ Việt Nam mất đi sự tự tin.

Indonesia nhanh chóng tận dụng thời cơ để gia tăng áp lực. Chỉ 4 phút sau bàn mở tỷ số, Kareth tiếp tục hoàn tất cú đúp với cú sút căng từ cánh phải, nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thua liên tiếp khiến tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, các học trò của HLV Giustozzi phối hợp chưa thực sự nhuần nhuyễn và đặc biệt là khâu dứt điểm còn thiếu hiệu quả.

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên sôi động hơn khi Việt Nam đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực của đội bóng áo đỏ đã được đền đáp ở phút 22 bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau cú sút xa đẹp mắt của Đa Hải từ một tình huống cố định. Tuy nhiên, niềm vui của Việt Nam không kéo dài lâu. Chỉ một phút sau, Indonesia tổ chức phản công nhanh và Sanjaya đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1, tái lập cách biệt hai bàn.

Không còn gì để mất, tuyển futsal Việt Nam dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối trận. Sức ép liên tục đã giúp đội bóng áo đỏ có bàn thắng thứ hai ở phút 30, khi Gia Hưng kiến tạo để Công Đại dứt điểm một chạm, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Những phút còn lại chứng kiến nỗ lực không ngừng của Việt Nam, thậm chí áp dụng chiến thuật power-play nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dù tạo ra thêm một số cơ hội nguy hiểm, nhưng sự chắc chắn của hàng thủ Indonesia đã khiến mọi nỗ lực của Việt Nam trở nên vô vọng.

Chung cuộc, tuyển futsal Việt Nam chấp nhận thất bại 2-3 trước Indonesia, qua đó không thể góp mặt tại chung kết. Đoàn quân của HLV Giustozzi sẽ có mặt ở trận tranh hạng ba, gặp đội thua ở trận bán kết giữa Australia và chủ nhà Thái Lan.

HLV futsal Việt Nam tuyên bố đanh thép trước khi gặp Indonesia

Với việc xếp thứ hai bảng A giải futsal Đông Nam Á, đội futsal Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia (đứng đầu bảng B) ở vòng bán kết. Phát biểu trước trận đấu này, HLV Diego Giustozzi đánh giá cao sự tiến bộ của đội tuyển Indonesia. Ông cho rằng đây là thử thách lớn với futsal Việt Nam.

HLV Diego Giustozzi họp báo trước trận đấu với Indonesia (Ảnh: VFF).

HLV người Argentina cho biết: “Đội futsal Indonesia đã thay đổi rất nhiều. Họ vừa thể hiện điều đó ở đấu trường châu Á. Có thể chúng tôi sẽ phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại.

HLV Hector Souto cùng Liên đoàn bóng đá Indonesia đã và đang làm rất tốt công việc của mình. Ở giải trước, họ cũng giành chức vô địch (sau chiến thắng trước futsal Việt Nam ở chung kết) và thể hiện lối chơi futsal đúng nghĩa, rất đẹp mắt. Tôi luôn vui khi được đối đầu với những đội bóng như vậy”.

Nhà cầm quân người Argentina cũng nhấn mạnh đội futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận bán kết. “Chúng tôi đã chuẩn bị 100% cho trận đấu này. Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, nhưng họ có chất lượng chuyên môn rất tốt, cả về chiến thuật lẫn cá nhân. Đây chắc chắn sẽ là một trận bán kết khó khăn nhưng cũng rất đáng chờ đợi”, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh.

Tuyển futsal Việt Nam không có thành tích đối đầu tốt trước Indonesia trong những năm qua (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, HLV Hector Souto của futsal Indonesia hy vọng sẽ trải qua trận đấu công bằng với futsal Việt Nam nhờ công nghệ hỗ trợ trọng tài (VS). HLV của Indonesia cho biết: “Tôi hy vọng việc áp dụng VS sẽ giúp trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn.

Nếu được sử dụng hiệu quả, công nghệ này sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều hành và đảm bảo tính công bằng cho các trận đấu. Tất cả chúng ta đều hướng tới mục tiêu phát triển futsal Đông Nam Á theo hướng chuyên nghiệp hơn”.

Trận đấu giữa tuyển futsal Việt Nam và Indonesia diễn ra vào lúc 17h ngày 10/4.