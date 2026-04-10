Đội tuyển châu Phi mời gọi ngôi sao Việt kiều ở Đức, báo Thái Lan cảnh báo

Kenneth Schmidt sinh năm 2002 tại Freiburg (Đức). Cầu thủ này có bố là người Đức, mẹ mang hai dòng máu Việt Nam và Madagascar. Điều đó có nghĩa rằng, trung vệ 24 tuổi này có cơ hội khoác áo ba đội tuyển Đức, Madagascar và Việt Nam.

Khả năng Kenneth Schmidt có thể cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Đức khá thấp. Vì vậy, trong thời gian qua, Liên đoàn bóng đá Madagascar đã mời gọi cầu thủ 24 tuổi này về khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trong quá khứ, Kenneth Schmidt từng đại diện cho các đội U18, U19, U20 và U21 của Đức. Do đó, anh vẫn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia khác.

Kenneth Schmidt trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Freiburg. Anh được đôn lên đội 1 của Freiburg vào năm 2023. Tới nay, cầu thủ này có 2 mùa giải thi đấu ở giải Bundesliga và ra sân 5 trận đấu.

Ở mùa giải này, trung vệ có chiều cao 1,87m được CLB Freiburg bán cho CLB Fortuna Düsseldorf ở giải hạng 2 Đức. Anh ra sân 16 trận trong mùa giải này và ghi được 1 bàn thắng.

Hiện tại, Kenneth Schmidt được chuyên trang Transfermarkt định giá 800.000 euro (24,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, ở thời điểm năm 2023, trung vệ cao to này từng được định giá tới 3 triệu euro (92 tỷ đồng).

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng để mất tiền đạo Việt kiều Ibrahim Maza vào tay đội tuyển Algeria. Maza đang khoác áo CLB Leverkusen và vừa góp công giúp đội tuyển Algeria giành vé tham dự World Cup 2026.

Trang Krian Buriram của Thái Lan đặt câu hỏi: “Vì sao một cầu thủ có dòng máu Việt Nam đang thi đấu ở Đức lại chưa lựa chọn đội tuyển Việt Nam, một trong những thế lực của bóng đá Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam cần thuyết phục Kenneth Schmidt để hướng tới mục tiêu ở châu lục. Những cầu thủ được đào tạo ở châu Âu như Kenneth Schmidt sẽ là nguồn bổ sung quý giá về chất lượng và kinh nghiệm cho đội tuyển Việt Nam”.