Chuyên gia châu Âu: Tuyển Việt Nam khó vươn tầm thế giới với sao nhập tịch

Trong tháng 3, đội tuyển Việt Nam đã trình làng cặp song sát nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên trong hai trận đấu với Bangladesh (giao hữu) và Malaysia (vòng loại Asian Cup 2027). Trong đó, bộ đôi này đã thi đấu rất ăn ý trong trận gặp Malaysia, họ cùng nhau giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Dưới góc nhìn của chuyên gia am hiểu bóng đá Việt Nam, nhà môi giới cầu thủ người Slovenia, Jernej Kamensek, đã đưa ra quan điểm về vấn đề sử dụng cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam trong bài trả lời phỏng vấn với báo Dân trí.

Xuân Son và Hoàng Hên cùng nhau tỏa sáng trong trận đấu với Malaysia (Ảnh: Thành Đông).

Cầu thủ nhập tịch chỉ giúp bóng đá Việt Nam thành công ở Đông Nam Á

Xin chào ông Jernej Kamensek, rất vui được trò chuyện với ông về vấn đề nhập tịch của đội tuyển Việt Nam. Tôi xin được bắt đầu bằng Hoàng Hên. Cầu thủ này đã để lại dấu ấn trong hai trận đấu vừa qua của đội tuyển quốc gia. Ông đánh giá sao về điều này?

- Vâng, thực sự đây là câu hỏi nhạy cảm. Tôi cho rằng, chúng ta cần tiếp cận vấn đề từ hai góc độ khác nhau. Một là góc nhìn về bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Hai là bóng đá Việt Nam trên bình diện bóng đá thế giới.

Nếu nhìn ở góc độ Đông Nam Á, tôi cho rằng sự xuất hiện của Hoàng Hên sẽ gia tăng chiều sâu cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tôi không nghĩ cầu thủ này có thể tạo ra tác động lớn đối với bóng đá Việt Nam trên bình diện toàn cầu.

Nhưng rõ ràng Hoàng Hên đã kết hợp rất tốt với Xuân Son trên hàng công của đội tuyển Việt Nam hay sao? Ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này không?

- Một lần nữa, tôi thừa nhận rằng Xuân Son đã kết hợp tốt với Hoàng Hên nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ bị giới hạn nếu bước ra sân chơi toàn cầu, nơi họ phải đối đầu với nhiều cầu thủ chất lượng cao. Họ sẽ chỉ thi đấu tốt ở các giải đấu tại Đông Nam Á. Nhưng tôi không nghĩ hai cầu thủ nhập tịch này sẽ giúp bóng đá Việt Nam vươn lên tầm cỡ thế giới.

Vậy theo ông, đội tuyển Việt Nam có cần thêm cầu thủ nhập tịch giống như Xuân Son và Hoàng Hên hay không?

- Không, tôi xin nhấn mạnh là không. Muốn vươn tầm thế giới, đội tuyển Việt Nam cần có nền tảng tốt về đào tạo trẻ và bóng đá cơ sở. Đó mới là gốc rễ để giúp “Những chiến binh sao vàng” có vị thế tốt trong tương lai.

Nhưng thật đáng tiếc là cơ sở hạ tầng và trình độ HLV hiện tại ở Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của bóng đá Việt Nam cũng như giúp đội bóng tạo ra bước tiến lớn hơn. Vấn đề lớn nhất là quy mô các chương trình đào tạo.

Chuyên gia Kamensek cho rằng Xuân Son chỉ có thể tỏa sáng ở Đông Nam Á (Ảnh: Hải Long).

Tôi không nghĩ rằng những cầu thủ nhập tịch hiện tại đủ sức đưa đội tuyển Việt Nam tới World Cup. Tôi đồng ý rằng họ là những cầu thủ giỏi và chuyên nghiệp nhưng tôi chắc chắn việc nhập tịch cầu thủ không phải là cách tốt nhất để giúp bóng đá Việt Nam hoàn thành giấc mơ World Cup.

Với Xuân Son hay Hoàng Hên, đội tuyển Việt Nam có thể đứng đầu Đông Nam Á nhưng đáng tiếc là trình độ của họ vẫn còn cách khá xa so với thế giới. Vì vậy, tôi mong rằng bóng đá Việt Nam tập trung phát triển hệ thống đào tạo trẻ để thực sự vươn tầm. Với đội hình và chiến lược hiện tại, đội tuyển Việt Nam rất khó mơ giành vé dự World Cup.

Bóng đá Việt Nam cần chú trọng nhiều hơn cho công tác đào tạo trẻ

Vậy ông cho rằng sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển Việt Nam có ảnh hưởng tới sự phát triển của các cầu thủ bản địa hay không?

- Tôi hy vọng là không. Tôi không phản đối cầu thủ nhập tịch nhưng những cầu thủ này phải đạt trình độ như Ibrahim Maza (cầu thủ gốc Việt đang khoác áo Leverkusen) hoặc ít nhất cũng được như Xuân Son. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang trao cơ hội cho cả những cầu thủ thi đấu bán chuyên. Trình độ của họ chưa chắc hơn so với cầu thủ nội.

Tôi nghĩ rằng bóng đá Việt Nam nên dừng việc nhập tịch cầu thủ và chú trọng nhiều hơn vào công tác đào tạo trẻ cũng như nâng tầm giải V-League.

Vậy ông đánh giá ra sao về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này so với Indonesia và Thái Lan?

- Tôi không thể đưa ra so sánh cụ thể vì tôi không theo dõi Indonesia và Thái Lan thi đấu nhiều trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong số ba đội này, tôi thấy Indonesia nhỉnh hơn một chút nếu họ triệu tập đầy đủ lực lượng. Vấn đề là một số đội tuyển như Indonesia rất khó triệu tập đội hình mạnh nhất ở các giải Đông Nam Á như AFF Cup.

Tôi cho rằng các đội tuyển nằm ngoài top 80 trên bảng xếp hạng FIFA (cả ba đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Indonesia), rất khó để nói về sự phát triển ổn định hay chất lượng.

Nếu muốn vươn tầm thế giới, bóng đá Việt Nam phải tăng cường đào tạo trẻ, để xây dựng gốc rễ (Ảnh: Hải Long).

Vậy theo ông, đội tuyển Việt Nam có khả năng thành công ở Asian Cup 2027 không?

- Bóng đá là một trò chơi. Vì vậy, bất ngờ luôn có thể xảy ra. Nhưng như đã nói, tôi không thấy đội tuyển nào ở Đông Nam Á có thể cạnh tranh với Nhật Bản, Iran, Uzbekistan hay những đội bóng ở trình độ tương đương.

Các đội bóng kể trên đều nằm trong top đầu châu Á và họ đã xây dựng hệ thống đào tạo bóng đá trẻ trong nhiều năm. Vì vậy, chúng ta hãy cùng chờ xem. Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam chỉ cần vượt qua vòng bảng là thành công.