VĐV bóng chuyền Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu vô thời hạn

Chuẩn bị cho giai đoạn hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, chiều 11/9, VFV có cuộc họp nhằm thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cùng bộ phận chuyên môn.

Vấn đề đáng chú ý nhất của cuộc họp này là việc VFV đưa ra quyết định không cho phép VĐV Đặng Thị Hồng thi đấu tại giai đoạn hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, sẽ khởi tranh vào tháng 10 tới. Trước đó, VĐV thi đấu cho CLB Vietinbank (cho mượn) tại giai đoạn một giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, Cúp Hoa Lư và Cúp Hùng Vương.

Không chỉ có giải vô địch quốc gia, Đặng Thị Hồng cũng không được tham dự các giải đấu trong nước do Liên đoàn quản lý. Điều này cũng có nghĩa VĐV 19 tuổi sẽ bị cấm thi đấu vô thời hạn.

Quyết định của VFV khiến nhiều người bất ngờ bởi đến thời điểm hiện tại, án phạt của Đặng Thị Hồng tại giải U21 thế giới vẫn chưa rõ ràng. Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường cho biết hiện tại VFV chỉ biết chờ đợi, dù đã có văn bản gửi tới Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) ngay sau khi xảy ra sự cố.

Trước đó, FIVB kết luận Đặng Thị Hồng không có đủ điều kiện thi đấu tại giải bóng chuyền U21 thế giới 2025. Ngoài việc Đặng Thị Hồng bị loại khỏi giải ngay lập tức, đội tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam bị xử thua 4 trận ở vòng bảng (có VĐV Đặng Thị Hồng thi đấu), dẫn đến việc thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh mất tấm vé vào vòng 16 đội, sau đó phải thi đấu ở vòng tranh hạng.

Về án phạt cấm thi đấu trong nước với VĐV Đặng Thị Hồng, dù không đưa ra lý do cụ thể nhưng một lãnh đạo của VFV khẳng định vấn đề kiểm tra giới tính sẽ được làm chặt hơn nữa nhằm tránh những sự cố đáng tiếc.

“Từ năm 2026, việc kiểm tra sẽ được thực hiện nếu có trường hợp nghi vấn”, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết.