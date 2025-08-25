Xem trực tiếp trận tuyển bóng chuyền Việt Nam gặp Đức ở đâu?

* Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Đức ở bảng G giải bóng chuyền nữ thế giới diễn ra vào lúc 17h hôm nay (25/8) tại Phuket (Thái Lan). Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Tính tới thời điểm sáng 25/8, chưa có nhà đài nào tại Việt Nam có bản quyền phát sóng giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025. Điều này có nghĩa rằng người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam sẽ không được theo dõi trực tiếp giải đấu này qua các kênh sóng ở tivi.

Vi Thị Như Quỳnh sẽ cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán với đối thủ khá mạnh là Đức vào lúc 17h chiều nay (Ảnh: FIVB).

Thay vào đó, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) sẽ phát sóng trực tiếp giải đấu thông qua kênh Youtube chính thức là World Volleyball. Bên cạnh đó, báo Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải đấu này.

Trong trận mở màn giải bóng chuyền nữ thế giới, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thất bại với tỷ số 1-3 trước đội xếp thứ ba thế giới là Ba Lan. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Tuấn Kiệt đã thi đấu khá nỗ lực. Đội bóng đã gây bất ngờ khi thắng set đầu tiên với tỷ số 25-23.

Sau đó, Ba Lan vùng lên và giành chiến thắng 3 set đấu liên tiếp, để thắng 3-1 chung cuộc. Dù thất bại nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được sự khen ngợi.

Vi Thị Như Quỳnh là vận động viên (VĐV) Việt Nam ghi nhiều điểm nhất ở trận đấu đó với 20 điểm. Ngoài ra, báo Ba Lan cũng dành lời khen ngợi cho Bích Thủy. Người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy sẽ thi đấu tốt hơn trong trận đấu với Đức. Khi ấy, tỷ lệ chiến thắng của các cô gái Việt Nam sẽ cao hơn.

Tuyển bóng chuyền nữ Đức giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trước Kenya trong trận mở màn giải thế giới (Ảnh: FIVB).

Theo bình chọn của khán giả trên trang Volleybox, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 11% cơ hội giành chiến thắng trước đội xếp thứ 11 thế giới là Đức. Rút kinh nghiệm từ trận đấu với Ba Lan, điều cần thiết với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là hóa giải được hàng chắn cao to của đối thủ.

Lina Alsmeier là tay đập chính của đội tuyển bóng chuyền nữ Đức. Cô đã ghi 13 điểm trong trận đấu với Kenya. Ngoài ra, Đức còn sở hữu tay chắn Camilla Weitzel, người sở hữu chiều cao lên tới 1,95m. Đây được xem là hai nhân tố quan trọng nhất của Đức mà tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần phải hóa giải.