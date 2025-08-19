Bích Tuyền lên tiếng sau quyết định rút lui ở tuyển bóng chuyền Việt Nam

"Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn theo dõi và đồng hành, ủng hộ tôi cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Thành tích vô địch chặng 2 SEA V-League là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và là giấc mơ đã thành sự thật. Chiến thắng lịch sử trước Thái Lan sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi.

Bích Tuyền (10) quyết định không dự giải vô địch thế giới ở Thái Lan (Ảnh: VFV).

Hôm nay, tôi xin thông báo sẽ không tham dự giải vô địch thế giới sắp tới. Đây là một quyết định mà tôi cân nhắc kỹ lưỡng và nhận được sự tôn trọng từ Ban huấn luyện cùng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam", Bích Tuyền chia sẻ.

Về quyết định rút lui bất ngờ của mình ngay trước ngày đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Thái Lan dự giải vô địch thế giới, tay đập sinh năm 2000 cho biết: “Lý do tôi đưa ra quyết định này không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới về điều kiện thi đấu của VĐV. Với tôi, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng.

Tôi cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các VĐV. Tôi tin rằng mọi VĐV đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng".

"Để bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, tôi quyết định rút lui. Tôi sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai. Tôi tin rằng với sự chuẩn bị tốt nhất, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thi đấu hết mình và đạt được những thành công mới.

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn mọi người. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các đồng đội của tại giải đấu sắp tới", Bích Tuyền chốt lại.