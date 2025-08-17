Tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam kết thúc giải thế giới, về nước ngày mai

Ở trận đấu tranh hạng 19 tại giải bóng chuyền U21 nữ thế giới 2025, diễn ra hôm qua ở Indonesia, đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam đánh bại đội U21 nữ Dominica với tỷ số 3-0 (25-19, 25-17 và 25-17).

Đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam vẫn thi đấu rất nỗ lực, bất chấp khó khăn (Ảnh: FIVB).

Đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển U21 nữ Việt Nam tại giải năm nay. Đội đã kết thúc hành trình nhiều biến động của mình tại giải trẻ thế giới.

Đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam thắng đến 4 trong tổng số 5 trận ở vòng bảng, giành vị trí nhì bảng và giành quyền vào vòng 1/8. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng chuyền quốc tế (FIVB) bất ngờ hủy kết quả của 4/5 trận đấu của chúng ta và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) vẫn đang kháng cáo quyết định này.

Đội sau đó rớt xuống vị trí cuối bảng, phải thi đấu trận tranh hạng 17-24 với đội U21 nữ Ai Cập. Chúng ta thắng trận này, rồi thi đấu trận tranh hạng 17-20, gặp đội U21 nữ Chile.

Sau khi thua đội bóng nữ đến từ Chile, U21 nữ Việt Nam thi đấu trận tranh hạng 19 với U21 nữ Dominica và giành chiến thắng. Đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh xếp hạng 19 chung cuộc.

Sau khi kết thúc hành trình tại giải trẻ thế giới, đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam sẽ về nước vào ngày mai (18/8). Đội tuyển nữ trẻ Việt Nam không có giải đấu nào có quy mô lớn từ nay đến cuối năm.

Tuy nhiên, bóng chuyền nữ Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia vẫn còn hai giải đấu rất đáng theo dõi trong năm nay. Đầu tiên sẽ là giải vô địch thế giới, diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại Thái Lan. Sau đó, đội tuyển quốc gia sẽ dự SEA Games 33 vào tháng 12 cũng tại Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là đương kim vô địch Đông Nam Á. Chúng ta có bước tiến vượt bậc so với hơn 20 năm qua, khi lần đầu tiên trong khoảng thời gian này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở một giải chính thức.