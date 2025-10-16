HLV Park Hang Seo được tiến cử dẫn dắt Indonesia thay Kluivert

Hy vọng tham dự World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia tan vỡ sau hai thất bại liên tiếp trước Saudi Arabia và Iraq ở vòng loại thứ 4. Sức ép dồn lên vai HLV Patrick Kluivert rất lớn. Trong những ngày qua, nhiều cổ động viên (CĐV) xứ Vạn đảo đã lên tiếng kêu gọi chiến lược gia người Hà Lan từ chức.

HLV Park Hang Seo được tiến cử dẫn dắt đội tuyển Indonesia (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước sức ép từ dư luận, HLV Kluivert đã tạm thời trở về Hà Lan nghỉ ngơi. Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) khẳng định sẽ có buổi họp để đánh giá về chiến lược gia sinh năm 1976.

Trước tình hình ấy, chuyên gia bóng đá Indonesia, Supriyono Prima, đã tiến cử HLV Park Hang Seo thay thế Kluivert. Vị chuyên gia này chia sẻ trên tờ CNN Indonesia: “Tôi muốn HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội tuyển Indonesia.

Bóng đá Việt Nam đã đặt niềm tin vào ông ấy và gặt hái được thành công. Các đội bóng do HLV Park Hang Seo dẫn dắt đều thi đấu hết mình, dù ở bất kỳ lứa tuổi nào. Điều quan trọng, HLV người Hàn Quốc hiểu rõ về bóng đá Đông Nam Á. Ông ấy có thể khôi phục tinh thần thi đấu và kỷ luật của các cầu thủ”.

Chuyên gia Supriyono Prima cũng nhắc tới tên của trợ lý HLV Alex Pastoor để thay thế HLV Kluivert. Trong quá khứ, HLV Alex Pastoor từng giúp ba CLB Hà Lan là Excelsior (2010), Sparta Rotterdam (2016) và Almere City (2023) thăng hạng lên giải đấu cao nhất Hà Lan.

HLV Kluivert chịu sức ép lớn khi đội tuyển Indonesia lỡ hẹn với World Cup 2026 (Ảnh: PSSI).

“Tôi thực sự muốn xem Alex Pastoor sẽ thể hiện thế nào khi được trao toàn quyền huấn luyện. Hiện tại, ông ấy chỉ là trợ lý nên không có đủ quyền quyết định trong việc lựa chọn cầu thủ hay sắp xếp chiến thuật. Nếu trở thành HLV trưởng, có lẽ ông ấy sẽ phát huy tốt hơn”, chuyên gia Supriyono Prima cho biết.

Dư luận Indonesia đã kêu gọi HLV Shin Tae Yong trở lại băng ghế huấn luyện của đội tuyển quốc gia. Ông thầy người Hàn Quốc cũng vừa bị CLB Ulsan HD sa thải. Tuy nhiên, khả năng tái hợp của HLV Shin Tae Yong với đội tuyển Indonesia rất thấp bởi những khúc mắc của ông với Liên đoàn bóng đá nước này.