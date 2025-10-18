Indonesia "chơi lớn" mời cựu HLV nổi tiếng của Man Utd thay Kluivert

PSSI đã chấm dứt hợp đồng với HLV Patrick Kluivert vào hôm 16/10 vừa qua. Đó là kết quả của việc đội tuyển Indonesia thi đấu thất vọng khi toàn thua hai trận trước Saudi Arabia và Iraq ở vòng loại thứ 4 World Cup.

Indonesia liên hệ mời HLV Van Gaal để thay thế Kluivert (Ảnh: Getty).

Cho đến nay, PSSI vẫn chưa công bố người kế nhiệm. Trong bối cảnh đó, truyền thông Hà Lan bất ngờ lan truyền thông tin HLV Van Gaal sắp đưa ra một thông báo quan trọng.

Theo tờ 433 (Hà Lan), nhà cầm quân kỳ cựu này sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 20/10. Chi tiết về nội dung buổi họp báo chưa được tiết lộ, song nhiều người cho rằng nó có thể liên quan đến khả năng Van Gaal dẫn dắt đội tuyển Indonesia.

Điều đáng nói, vào đầu năm 2025, HLV Van Gaal từng được liên hệ để đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật của PSSI. Dù vậy, sau đó, thương vụ này không thành công như kỳ vọng.

HLV Van Gaal năm nay 74 tuổi. Ông là một trong những chiến lược gia giàu kinh nghiệm nhất châu Âu. Vị HLV sinh năm 1951 từng dẫn dắt hàng loạt CLB danh tiếng như Barcelona, Bayern Munich và Man Utd.

Trên cương vị HLV đội tuyển quốc gia, HLV Van Gaal đã có ba lần dẫn dắt đội tuyển Hà Lan, trong đó thành tích ấn tượng nhất là giành hạng ba World Cup 2014 tại Brazil. Ở World Cup 2022, ông dẫn dắt tuyển Hà Lan lọt vào tứ kết nhưng thất bại trước Argentina của Messi.

HLV Van Gaal từng dẫn dắt nhiều đội bóng lớn, trong đó có Man Utd (Ảnh: Getty).

HLV Van Gaal từng là thầy của Kluivert ở cả đội tuyển Hà Lan lẫn CLB Barcelona. Bản thân Kluivert còn là trợ lý HLV của Van Gaal ở World Cup 2014. Vì thế, phong cách của cựu HLV đội tuyển Indonesia chịu ảnh hưởng khá lớn bởi ông thầy nổi tiếng.

Mặc dù Van Gaal là HLV có danh tiếng lừng lẫy nhưng nhiều người lại lo ngại khả năng thích nghi của ông với môi trường bóng đá Đông Nam Á. Trong những năm qua, nhiều HLV châu Âu như Kluivert, Troussier đều thất bại khi áp dụng lối chơi kiểm soát bóng vào các đội bóng Đông Nam Á như Indonesia và đội tuyển Việt Nam.