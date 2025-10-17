Phản ứng của HLV Kluivert sau khi bị LĐBĐ Indonesia sa thải

Chiều 16/10, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã thông báo sa thải HLV Kluivert sớm hai năm so với thời hạn hợp đồng. Lý do bởi ông không thể giúp đội bóng nước này giành tấm vé tham dự World Cup 2026 sau hai thất bại trước Saudi Arabia và Iraq.

HLV Kluivert tiếc nuối khi không thể giúp Indonesia giành vé tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Sau khi bị PSSI chấm dứt hợp đồng sớm, HLV Patrick Kluivert đã lên tiếng trên trang Instagram cá nhân. Ông chia sẻ: “Tôi vô cùng thất vọng và hối tiếc vì không thể đưa đội tuyển Indonesia giành quyền tham dự World Cup 2026. Tuy vậy, tôi vẫn tự hào về những gì chúng ta đã cùng nhau xây dựng”.

Dù bị sa thải nhưng HLV Kluivert vẫn giữ thái độ tôn trọng và cảm kích đối với các cộng sự. Ông gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, các cầu thủ, ban huấn luyện và Chủ tịch PSSI Erick Thohir vì những nỗ lực và sự ủng hộ trong suốt thời gian qua.

“Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ, các cầu thủ, đội ngũ của tôi và ông Erick Thohir vì hành trình không thể nào quên này”, chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ thêm.

HLV Kluivert bị sa thải chỉ sau 9 tháng làm việc ở Indonesia (Ảnh: Reuters).

HLV Kluivert được PSSI bổ nhiệm vào ngày 8/1/2025, chỉ hai ngày sau khi Shin Tae Yong bị sa thải. Ông được giới thiệu trong buổi họp báo ngày 12/1 tại Jakarta, với bản hợp đồng kéo dài đến 2027 kèm tùy chọn gia hạn thêm hai năm. Ngoài HLV Kluivert còn có hai trợ lý đồng hương là Alex Pastoor và Denny Landzaat.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kluivert, đội tuyển Indonesia thi đấu tổng cộng 8 trận, trong đó có 6 trận thuộc vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi khi đội bóng xứ Vạn đảo chỉ thắng 2, thua 4 (tỷ lệ thắng 33,33%) ở vòng loại World Cup 2026.

Sau khi chia tay HLV Kluivert, PSSI sẽ gấp rút tìm kiếm HLV mới. Theo báo giới Indonesia, có vẻ như Chủ tịch PSSI, Erick Thohir, vẫn ưu tiên tìm kiếm HLV tới từ châu Âu để dẫn dắt dàn sao nhập tịch của Indonesia.