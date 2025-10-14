UPA mạnh tay chi tiền cho VĐV pickleball chuyên nghiệp

Theo công bố từ UPA, tổ chức này vẫn sẽ chi 11 triệu USD tiền lương bảo đảm và bổ sung thêm 20 triệu USD tiền thưởng mỗi năm dành cho các VĐV chuyên nghiệp trên toàn cầu.

UPA đang tạo mức đãi ngộ cho các VĐV chuyên nghiệp giống với các môn thể thao lớn khác (Ảnh: Quyết Thắng).

Tổng giá trị thưởng và thu nhập dự kiến của các VĐV có thể đạt 31 triệu USD mỗi năm, đây là con số lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử bộ môn pickleball.

Quan trọng hơn, quyết định này của UPA nhằm chuyển từ mô hình trả lương cố định sang mô hình thưởng theo thành tích, tương tự như cách vận hành của các môn thể thao lớn như quần vợt và golf. Điều này có nghĩa là ngoài khoản lương bảo đảm, VĐV sẽ nhận thêm phần thưởng tương ứng với kết quả thi đấu.

Theo cách tính mới, các hợp đồng đã ký trong giai đoạn 2024-2026 sẽ được điều chỉnh lại: Thay vì nhận toàn bộ lương bảo đảm vào năm 2026, khoản tiền này sẽ được chia đều cho ba năm, từ 2026 đến 2028. Sự thay đổi này giúp duy trì ổn định tài chính cho người chơi, đồng thời kéo dài quyền lợi hợp đồng chuyên nghiệp thêm hai năm.

UPA đã dành 15 triệu USD cho hệ thống giải đấu trong nước và 5 triệu USD cho các giải quốc tế. Cơ chế mới này được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc đua gay gắt hơn giữa các tay vợt, khuyến khích họ duy trì phong độ cao nhất trong suốt mùa giải để tối đa hóa thu nhập.

Hành động nâng cao mức đãi ngộ của UPA được xem là chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn cầu của pickleball. Mức thưởng và thu nhập hấp dẫn này không chỉ củng cố nền tảng chuyên nghiệp mà còn hứa hẹn thu hút lượng lớn tài năng từ khắp nơi trên thế giới.

Ngoài tiền lương và thưởng, các VĐV của UPA cũng sẽ được tiếp cận cơ sở vật chất cao cấp, tài trợ xuất hiện trên truyền hình (Ảnh: Quyết Thắng).

Giới chuyên môn tin rằng, pickleball đang bước vào một kỷ nguyên mới, trở thành một môn thể thao có tiềm năng thu nhập cực kỳ lớn cho các VĐV.