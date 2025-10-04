Giải đấu Pickleball giúp phát triển các tài năng nhí

Phiten Pickleball Cup năm nay có hai nội dung trẻ (Junior) rất đáng chú ý, gồm Junior U12 và Junior U14. Đây là những nội dung ươm mầm tài năng nhí cho môn Pickleball.

Các VĐV thi đấu trận chung kết nội dung U12 (Ảnh: P.T).

Kết quả, ở nội dung U12, đôi vận động viên (VĐV) Trương Vinh Văn/Nguyễn Đức Nghiêm giành ngôi vô địch, nhận giải thưởng 2,1 triệu đồng tiền mặt và 2,1 triệu đồng vật phẩm.

Còn ở nội dung U14, đôi VĐV Hiếu Minh/Dolar giành ngôi vô địch, nhận giải thưởng 2,1 triệu đồng tiền thưởng và 2,1 triệu đồng vật phẩm.

Trong khi đó, ở các nội dung đôi nam nữ hoặc đôi nữ 5.0 và đôi tự do 6.5 diễn ra rất gây cấn. Ở nội dung đôi nam nữ hoặc đôi nữ 5.0, ngôi vô địch thuộc về đôi VĐV Lê Châu/Phúc Cần Thơ. Họ nhận 12 triệu đồng tiền mặt và 12 triệu đồng vật phẩm.

Nội dung đôi nam nữ hoặc đôi nữ 5.0 diễn ra hấp dẫn (Ảnh: K.T).

Còn ở nội dung đôi tự do 6.5, nội dung có cấp độ cao nhất giải, ngôi vô địch thuộc về đôi VĐV Phạm Đình Chiến và Nguyễn Hiền Thịnh. Họ nhận được 20 triệu đồng tiền mặt và 20 triệu đồng vật phẩm từ Ban tổ chức (BTC) giải.

Ngoài ra, giải đấu giúp kết nối cộng đồng Pickleball Việt Nam, tạo sân chơi giao lưu lành mạnh, đoàn kết và giàu cảm xúc cho các VĐV.

Riêng với các nội dung trẻ, giải năm nay mang đến một sân chơi công bằng, chuyên nghiệp và truyền cảm hứng cho các em nhỏ, những tài năng nhí, để các em có cơ hội thể hiện bản lĩnh, rèn luyện ý chí và khẳng định chính mình.