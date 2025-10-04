Phúc Huỳnh thắng áp đảo Vinh Hiển, vô địch pickleball châu Á

Ở trận chung kết tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), Phúc Huỳnh (tên thật là Huỳnh Thiên Phúc) bước vào trận chung kết với tâm lý thoải mái. Trong khi đó, Vinh Hiển phần nào bị áp lực tâm lý sau trận bán kết gây nhiều tranh cãi với Lý Hoàng Nam ngày 3/10.

Dù nắm quyền giao bóng trước, Vinh Hiển mắc lỗi ngay pha đỡ bóng vào lưới, không thể ghi điểm. Khi cơ hội được trao tay, Phúc Huỳnh tận dụng tốt các pha điều bóng về hai góc sân khiến Vinh Hiển vất vả chống đỡ. Phúc Huỳnh ghi liền một loạt 7 điểm buộc Vinh Hiển phải xin hội ý với HLV.

Phúc Huỳnh vô địch PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 tại Đà Nẵng (Ảnh: BTC).

Sau khi trở lại, Vinh Hiển tiếp tục để Phúc Huỳnh ghi liền ba điểm. Dù cứu được hai set-point và kiếm được một điểm nhờ cú dọc dây chính xác, anh vẫn bất lực trước cú đánh nặng tay của Phúc Huỳnh để ghi điểm winner giành thắng lợi 11-1 ở set 1.

Sang set hai, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về Phúc Huỳnh. Tay vợt Việt kiều di chuyển liên tục, ép đối thủ phải lùi sâu, vất vả chống đỡ. Phúc Huỳnh dễ dàng dẫn trước 7-2. Tay vợt sinh năm 2000 càng đánh càng hay với các cú thuận tay chéo sân cũng như khả năng điều bóng trên bếp tinh tế, hiệu quả và thắng 11-4,

Đánh bại Vinh Hiển sau hai set với thời gian 17 phút 50 giây, Phúc Huỳnh vô địch PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 đầy thuyết phục. Đây là chức vô địch lần thứ hai liên tiếp của anh ở PPA Tour Asia chặng Việt Nam, sau thắng lợi trước Lý Hoàng Nam ở chung kết ngày 7/9 tại TPHCM.

Chia sẻ sau khi vô địch, Phúc Huỳnh cho biết: "Đầu tiên tôi xin mọi người vỗ tay cho Vinh Hiển để động viên cậu ấy. Tôi rất vui và hạnh phúc với chiến thắng này, cảm ơn khán giả đã đến rất đông để cổ vũ cho chúng tôi.

Nhiều tay vợt hàng đầu thế giới về đây thi đấu, để pickleball Việt Nam có thêm trải nghiệm, gặp gỡ và học hỏi, mang đến thành công cho giải đấu. Tôi hạnh phúc khi thấy pickleball nước nhà ngày càng lớn mạnh như hiện tại".

Ở trận tranh Huy chương đồng, do tay vợt người Trung Quốc Thomas Yu rút lui do chấn thương, Lý Hoàng Nam giành hạng ba chung cuộc ở giải đấu PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025.