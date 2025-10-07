Pickleball Việt Nam tạo thành tích ấn tượng trên bảng xếp hạng châu Á

Sau khi PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 tại Đà Nẵng kết thúc ngày 5/10, thứ tự trên bảng xếp hạng bắt đầu có sự thay đổi đáng kể. Theo ghi nhận mới nhất, thành tích lịch sử của pickleball Việt Nam được ghi nhận khi ba tay vợt gồm Trịnh Giang (hạng 2), Phúc Huỳnh (hạng 3) và Lý Hoàng Nam (hạng 4) chính thức lọt vào nhóm dẫn đầu khu vực.

Phúc Huỳnh xuất sắc đánh bại Trương Vinh Hiển để giành ngôi vương tại chung kết đơn nam PPA Tour Asia - VietNam Cup 2025 (Ảnh: FBNV).

Ba vị trí này chỉ xếp sau tay vợt số một hiện tại là Wong Hong Kit của Hong Kong (Trung Quốc), người đang giữ ngôi số một với 2.400 điểm.

Thành tích của Việt Nam càng ấn tượng hơn khi Trương Vinh Hiển cũng vươn lên vị trí đồng hạng 5 với 1.000 điểm. Điều này giúp Việt Nam chính thức trở thành quốc gia có nhiều tay vợt nhất trong nhóm dẫn đầu khu vực PPA Tour Asia.

Chiến thắng tranh cãi của Trương Vinh Hiển trước Lý Hoàng Nam

Thành công rực rỡ của các tay vợt Việt Nam là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tốc độ phát triển nhanh chóng của pickleball trong nước.

Sự kiện PPA Tour Asia VietNam Cup 2025 chính là cột mốc lịch sử, nơi các vận động viên chủ nhà tỏa sáng, chính thức khẳng định vị thế mới của pickleball Việt Nam trong khu vực.

Phúc Huỳnh thắng áp đảo Vinh Hiển, vô địch pickleball châu Á

Bên cạnh thành công vang dội ở nội dung đơn nam, pickleball Việt Nam cũng đang từng bước cải thiện thành tích ở các nội dung đôi nam và đôi nam nữ, nhờ vào việc đào tạo nhiều tay vợt trẻ triển vọng tại các trung tâm thể thao lớn.

Sự kiện PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 được kỳ vọng sẽ tạo động lực, giúp pickleball trở thành một trong những môn thể thao mới đầy tiềm năng của Việt Nam trên bản đồ châu Á.