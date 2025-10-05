Trương Vinh Hiển lên tiếng sau trận pickleball tranh cãi với Lý Hoàng Nam

Chiến thắng tranh cãi của Trương Vinh Hiển trước Lý Hoàng Nam

Sau khi kết thúc giải pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 với ngôi á quân, Trương Vinh Hiển đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân, xin lỗi khán giả và những người liên quan tới tranh cãi trong trận bán kết với Lý Hoàng Nam.

Vinh Hiển đã trải qua trận đấu gây tranh cãi với Lý Hoàng Nam (Ảnh chụp màn hình).

Vinh Hiển chia sẻ: “Một trận đấu đáng nhớ, bài học ở tuổi 20. Đầu tiên, tôi muốn xin lỗi toàn thể khán giả và những người liên quan vì đã có một trận đấu gây tranh cãi.

Hơn tất cả, tôi đã nhận được một bài học sau một trận đấu quá cảm xúc, khiến bản thân mình chưa xử lý thật tốt. Tôi không có ý và lời nói khiêu khích, chửi bới hay thiếu tôn trọng bất kỳ ai. Nếu ánh mắt, hành động trong thời điểm đó gây ra hiểu lầm thì đó là lỗi lớn của cá nhân tôi.

Tôi đã nhìn nhận lại bản thân và đối mặt cũng như rút ra bài học về sự bình tĩnh, chuyên nghiệp trong thể thao. Suốt sự nghiệp thể thao của mình, tôi luôn tôn trọng tất cả mọi người, từ khán giả tới đồng đội và đối thủ.

Tôi mong khán giả hoan hỉ cho tôi một cơ hội để hoàn thiện bản thân. Cảm ơn Hoàng Nam vì đã cho tôi trải qua một trận đấu không thể quên. Cảm ơn khán giả vì đã theo dõi, đồng hành cũng như góp ý để tôi trưởng thành hơn.

Lý Hoàng Nam vô cùng tức giận sau tình huống bị trọng tài cho rằng bóng ra ngoài (Ảnh chụp màn hình).

Tôi sẽ nỗ lực không ngừng để phát triển bản thân mỗi ngày và thi đấu cống hiến cho pickleball Việt Nam. Một lần nữa, tôi muốn xin lỗi vì thái độ của mình và hẹn gặp lại tất cả mọi người”.

Tranh cãi nổi ra tình huống ở set thứ 3, khi tỷ số đang là 8-6 nghiêng về Vinh Hiển. Hoàng Nam đã tung ra cú vô lê thuận tay và ăn mừng vì nghĩ rằng bóng ở trong sân. Thế nhưng, trọng tài lại bắt bóng ra ngoài, khiến anh ngã lăn ra sân trong sự thất vọng. Tới lúc này, Hoàng Nam đã không thể kìm được cơn tức giận. Anh khiếu nại, khiến trận đấu tạm dừng hơn 1 phút. Tuy nhiên, cuối cùng, trọng tài vẫn xác định bóng ngoài sân.

Điều đáng nói là pha quay chậm cho thấy bóng vẫn còn nằm ở trong sân. Đây là tình huống bị oan của Hoàng Nam. Tình huống trên đã khiến cộng đồng pickleball Việt Nam dậy sóng, với nhiều ý kiến khác nhau. Trong đó, không ít ý kiến đã lên tiếng chỉ trích trọng tài cũng như Vinh Hiển.

Lùm xùm này khiến cho Vinh Hiển bước vào trận chung kết với Phúc Huỳnh với tâm lý nặng nề. Cuối cùng, Vinh Hiển đã để thua khá dễ dàng với tỷ số 1-11 và 5-11.