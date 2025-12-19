"Ma thuật đen" của thần bài Kim Sang Sik

120 phút quả cảm của các chiến binh U22 Việt Nam trên sân Rajamangala tối 18/12 khép lại với thành quả không thể ngọt ngào hơn là chiếc Huy chương vàng môn Bóng đá Nam SEA Games thứ ba trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Trong hành trình "trở về từ cõi chết" đó của đội tuyển U22 Việt Nam, chúng ta một lần nữa phải ngả mũ thán phục trước "ma thuật đen" mang dấu ấn HLV Kim Sang Sik.

Chiến thắng trước U22 Thái Lan một lần nữa cho thấy tài dùng người của HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Mạnh Quân).

Thứ bóng đá khó xem

Có một sự thật phải thừa nhận, các đội tuyển Việt Nam từ những ngày đầu tiên dưới thời thầy Kim chưa bao giờ là đội bóng chơi "nịnh mắt". Từ gặp những đối thủ sừng sỏ như Iraq, Nga, Thái Lan tới những đội bóng "vừa miếng" như Lào, Philippines hay Indonesia, đội bóng của ông thầy người Hàn Quốc luôn khiến người hâm mộ ngao ngán bởi thứ bóng đá có phần rời rạc, đơn điệu và tẻ nhạt.

Giải đấu lớn đầu tiên là AFF Cup 2024 kết thúc bằng chức vô địch, nhưng lại là một ngai vàng không trọn vẹn trong mắt số đông. Công sức của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc không được mấy ai nhắc tới, bởi màn trình diễn siêu hạng của Nguyễn Xuân Son đã che mờ tất cả. Người ta thậm chí nói rằng, nếu không có trò Son, chiếc vali về nước đã sớm chờ sẵn thầy Sik.

Giải đấu lớn tiếp theo là U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra với kịch bản gần như tương tự. U23 Việt Nam trầy trật vượt qua vòng bảng với những chiến thắng không mấy thuyết phục trước Lào, Campuchia, "thoát hiểm" sau khi bị Philippines dẫn trước tại bán kết trước khi thắng sát nút Indonesia tại chung kết trong một trận đấu mà chúng ta chỉ cầm bóng 32% và sút trúng đích 2 lần.

Bóng đá Việt Nam một lần nữa lên ngôi tại Đông Nam Á, song dấu ấn của HLV Kim Sang Sik lên các đội tuyển Việt Nam vẫn là một dấu hỏi.

SEA Games 33 tại Thái Lan tiếp tục là câu chuyện không có nhiều thay đổi khi U22 Việt Nam thậm chí suýt bị U22 Lào cầm chân trong trận ra quân trước khi nhọc nhằn vượt qua Malaysia và Philippines để đối đầu với đối thủ khó nhằn nhất giải là U22 Thái Lan tại chung kết.

Kết thúc 45 phút đầu tiên trên sân Rajamangala, "Những chiến binh sao vàng" bị dẫn trước 2-0. Nhiều người cho rằng vận may của thầy Kim đã cạn. Song khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chúng ta một lần nữa trở thành nhà vua của Đông Nam Á.

May mắn có thể song hành với thầy Kim ở giải đấu đầu tiên, khi ông sở hữu một Nguyễn Xuân Son quá xuất sắc. Nhưng khi ông tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam lên ngôi ở những giải đấu tiếp theo, đó không còn là câu chuyện của sự may mắn. Chúng ta cần phải thừa nhận rằng Kim Sang Sik không chỉ là người gặp thời, ông là một chiến lược gia thực sự biết cách chiến thắng.

Huy chương Vàng môn Bóng đá Nam SEA Games 33 cho thấy những thành công của HLV Kim Sang Sik không phải hoàn toàn do may mắn (Ảnh: Mạnh Quân).

"Ma thuật đen" của thầy Kim

AFF Cup 2024 là giải đấu mà ánh hào quang gọi tên Nguyễn Xuân Son, song sẽ là sự bất công tới phũ phàng nếu rũ bỏ dấu ấn và công lao của HLV Kim Sang Sik.

Chính thầy Kim là người gạt bỏ những định kiến cố hữu để triệu tập, trao cơ hội cho một cầu thủ hoàn toàn không có dòng máu Việt tỏa sáng rực rỡ, bùng nổ và chinh phục người hâm mộ bằng tài năng và tinh thần cống hiến không khác gì một “chiến binh sao vàng” thực thụ.

Ông cũng cho thấy bản lĩnh của nhà cầm quân từng giành chức vô địch Cúp C1 châu Á khi sẵn sàng xoay tua đội hình trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, dũng cảm "đặt cược" vào những kép phụ. Và trái ngọt lớn nhất là màn trình diễn rực sáng của Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Hai Long trong trận chung kết lượt về trên sân Rajamangala của đội tuyển Thái Lan, trận đấu mà các cầu thủ của chúng ta đã chơi đầy quả cảm trước muôn vàn bất lợi, từ chấn thương sớm của Nguyễn Xuân Son tới bàn thắng vô cùng thiếu fair-play của Supachok Sarachat bên phía chủ nhà.

Tại U23 Đông Nam Á 2025, U23 Việt Nam có thể không vô địch thuyết phục, song nên nhớ rằng chơi bóng và chiến thắng trên "chảo lửa" Gelora Bung Karno của chủ nhà Indonesia là điều không hề dễ dàng. Bóng đá Việt Nam đã nhiều lần ôm hận tại đây, và việc thầy Kim cùng các học trò vượt qua sức ép khủng khiếp để bước lên đỉnh vinh quang chính là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh và tâm lý thép của đoàn quân dưới tay vị chiến lược gia này.

Hai chức vô địch đã phần nào khắc họa bản lĩnh và tài dụng binh của thầy Kim, và đêm Rajamangala kỳ diệu ngày 18/12 vừa qua chính là màn chốt hạ hoàn hảo, là lời khẳng định đanh thép về tài năng của vị chiến lược gia này, nơi ông xoay chuyển thế cục khi mọi thứ tưởng chừng sụp đổ sau 45 phút đầu tiên bằng cách xốc lại tinh thần toàn đội và tung vào sân những "lá bài trong tay áo", trực tiếp mang về chiến thắng cho U22 Việt Nam là Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn.

Đánh bại Thái Lan 3-2, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Tới giờ, phải thừa nhận các đội tuyển Việt Nam dưới triều đại HLV Kim Sang Sik không phải những đội bóng có lối chơi "nịnh mắt", nhưng hiệu quả mà ông thầy người Hàn Quốc mang lại luôn là tối đa.

Đội bóng của ông có thể chơi chật vật, song luôn biết cách giành điểm số tối đa trước những đội bóng nhỏ. Còn trước những đối thủ khó chơi, ông luôn biết cách lên dây cót tinh thần, truyền lửa cho học trò trong những tình thế khó khăn. Sự già rơ, bản lĩnh và lạnh lùng của ông bộc lộ rõ ở những thời khắc quyết định, đặc biệt là khả năng dùng người đầy dũng cảm và “mát tay”, nơi chỉ một quyết định nhân sự cũng có thể xoay chuyển cục diện cả trận đấu.

Những năm tháng huy hoàng dưới thời HLV Park Hang-seo vô tình khiến chúng ta trở nên quá khắt khe với HLV Kim Sang Sik mà vô tình quên đi công sức của vị chiến lược gia này.

Chúng ta có thể trêu đùa rằng ông Kim có một "ma thuật đen" nào đó để đội bóng của ông luôn gặp may, kể cả khi chơi không hay. Nhưng trên thực tế, thứ "ma thuật" đó chính là mưu lược và tài dụng binh của ông thầy người Hàn Quốc. Nếu coi mỗi trận đấu là một ván bài thì HLV Kim Sang Sik chính là "thần bài" tài ba, nơi ông có thể khai thác tối đa giá trị và xoay chuyển thế cục với những "quân bài" có trong tay áo.

HLV Kim Sang Sik có thể không làm bóng đá Việt Nam trở nên hoa mỹ hay hào nhoáng, song ông là người giỏi ứng biến, thực dụng và phù hợp nhất với bóng đá Việt Nam vào lúc này. Bởi suy cho cùng, thước đo lớn nhất để đánh giá mức độ thành công của HLV và mức độ hài lòng của người hâm mộ là những chiến thắng, không phải những "chiếc cúp trong lòng người hâm mộ".