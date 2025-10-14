U23 Việt Nam thua trận thứ 2 trước U23 Qatar

Ở trận lượt đi ngày 9/10, dù thua U23 Qatar 0-1 nhưng U23 Việt Nam có màn thể hiện tích cực. HLV Đinh Hồng Vinh thay đổi nhiều vị trí để thử nghiệm, nhưng U23 Việt Nam vẫn giữ được lối chơi chủ động.

Sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cùng các học trò rút ra nhiều bài học. Dù chưa hài lòng về mặt kết quả, nhưng màn trình diễn của U23 Việt Nam có sự gắn kết và tinh thần thi đấu.

U23 Việt Nam có chuyến tập huấn thu được nhiều kết quả (Ảnh: VFF).

Trong trận tái đấu U23 Qatar vào lúc 22h tối 13/10 (giờ Việt Nam), HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục xáo trộn đội hình, sử dụng tối đa các cầu thủ để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cũng như đánh giá về màn thể hiện ở từng vị trí.

Những cầu thủ dự bị hoặc ít thi đấu trận trước đã được trao cơ hội, như thủ môn Nguyễn Tân, hậu vệ Trần Nam Hải, Nguyễn Tuấn Phong, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn (đội trưởng), tiền đạo Lê Văn Thuận, hay cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung.

Với đội hình này, U23 Việt Nam thi đấu không thật sự trơn tru, phải nhận 2 bàn thua ngay trong hiệp một. Trước khi bước vào giờ nghỉ, U23 Việt Nam có bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 bởi Văn Thuận.

U23 Việt Nam thua U23 Qatar 2-3 (Ảnh: VFF).

Sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh thay đổi nhân sự khi tung vào sân một số trụ cột như Nguyễn Văn Trường, Phạm Lý Đức, Viktor Lê, Võ Anh Quân… Nhờ vậy, U23 Việt Nam chơi khởi sắc hơn. Quốc Việt là người gỡ hòa 2-2, nhưng ở phút 78, sự mất tập trung khiến U23 Việt Nam phải trả giá với bàn thua thứ 3. Chung cuộc, U23 Việt Nam thua 2-3.

Sau 2 trận giao hữu thua U23 Qatar với các tỉ số 0-1 và 2-3, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh từ UAE về nước, chuẩn bị cho vòng 7 V-League 2025-2026 diễn ra vào cuối tuần này.