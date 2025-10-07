U23 Việt Nam đọ sức với Qatar, chia tay 2 cầu thủ quan trọng

Sau 2 ngày tập luyện tại Hà Nội, U23 Việt Nam lên đường sang UAE tập huấn. Về lực lượng, đội có hai sự thay đổi so với danh sách ban đầu do chấn thương.

Tiền vệ Đinh Xuân Tiến bị quá tải cơ đùi, trong khi tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ gặp tổn thương cơ khép phải. Cả hai buộc phải ở lại trong nước để điều trị hồi phục. Ban huấn luyện đã triệu tập bổ sung Lê Đình Long Vũ (CLB SL Nghệ An) và Nguyễn Lê Phát (CLB Ninh Bình) thay thế.

U23 Việt Nam lên đường tập huấn tại UAE (Ảnh: VFF).

Việc phải chia tay Xuân Tiến và Ngọc Mỹ là rất đáng tiếc, khi cả hai đều được đánh giá cao về chuyên môn. Xuân Tiến là người vừa ghi bàn thắng mang về trận hòa 1-1 cho Thể Công Viettel trước Ninh Bình, tại vòng 6 V-League 2025-2026.

Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cho biết: “U23 Việt Nam vẫn đang thực hiện đúng lộ trình hướng tới SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026. Trước mắt, đội sẽ có các giai đoạn tập trung khác nhau để kiểm nghiệm và hoàn thiện lực lượng.

Với riêng đợt tập trung tháng 10 này, HLV trưởng Kim Sang Sik đã trao đổi rất cụ thể về chuyên môn. Đội cần chú trọng khả năng chuyền bóng, giữ cự ly đội hình hợp lý và tạo khoảng trống phía sau hàng phòng ngự”.

Trong thời gian tập huấn tại UAE, U23 Việt Nam thi đấu hai trận giao hữu quốc tế với U23 Qatar, diễn ra vào ngày 9/10 và 13/10. Theo HLV Đinh Hồng Vinh, đây là cơ hội quý giá để đội được thử thách và đánh giá lực lượng.

U23 Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

“Việc gặp các đối thủ có trình độ cao như U23 Qatar là rất hữu ích. Hai trận đấu này sẽ giúp Ban huấn luyện đánh giá rõ hơn tiềm năng, khả năng thích ứng và xác định thêm những cầu thủ chất lượng để báo cáo HLV trưởng Kim Sang Sik, qua đó chuẩn bị tốt cho các đợt tập trung tiếp theo”, ông Vinh nói.

Về phần mình, tiền vệ Nguyễn Văn Trường thể hiện quyết tâm cùng các đồng đội có chuyến tập huấn thu được nhiều kết quả: “Thời gian qua, U23 Việt Nam được VFF tạo điều kiện tham dự nhiều giải đấu và chuyến tập huấn quốc tế chất lượng.

Toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho hai mục tiêu quan trọng sắp tới là SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026. Chúng tôi nỗ lực hết sức để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ”.