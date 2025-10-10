Cầu thủ Việt kiều Nga ra mắt, U23 Việt Nam thua sát nút U23 Qatar

U23 Việt Nam có trận giao hữu “lượt đi” với U23 Qatar tại UAE, lúc 22h ngày 9/10, chuẩn bị cho SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trận đấu này là dịp để Ban huấn luyện thử nghiệm, đánh giá lực lượng trong bối cảnh có tới 8 cầu thủ trụ cột đang tham gia đội tuyển Quốc gia thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ ít được ra sân thi đấu có dịp thể hiện và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

U23 Việt Nam có trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại UAE (Ảnh: VFF).

Ngay từ những phút đầu, U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 3, sau tình huống phạt góc, Quốc Cường tung cú vô lê nhanh khiến thủ môn U23 Qatar phải trổ tài cứu thua. Đến phút thứ 10, Anh Quân thực hiện pha tạt bóng chuẩn xác cho Viktor Lê dứt điểm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Trong phần lớn thời gian hiệp một, U23 Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn, trong khi U23 Qatar gặp khó trong việc triển khai bóng. Cơ hội đáng chú ý nhất của đội bạn đến ở phút 31, nhưng thủ môn Văn Bình đã kịp thời phản xạ, cứu thua cho đội nhà.

Sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt tung nhiều gương mặt mới như Văn Thuận, Long Vũ và tân binh Việt kiều Nguyễn Vadim nhằm thử nghiệm đội hình. Chỉ ít phút sau khi vào sân, Vadim ghi dấu ấn với đường chọc khe tinh tế cho Văn Thuận thoát xuống đối mặt thủ môn, song hậu vệ U23 Qatar kịp thời lùi về cản phá.

HLV Đinh Hồng Vinh trao cơ hội cho nhiều cầu thủ (Ảnh: VFF).

Ở đợt tập trung lần này, Nguyễn Vadim là một trong ba cầu thủ Việt kiều ở U23 Việt Nam, bên cạnh Viktor Lê và Đỗ Thành Trung. Tất cả đều được kỳ vọng sẽ tăng thêm sức mạnh cho U23 Việt Nam trong các chiến dịch quan trọng sắp tới.

Trở lại trận đấu, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động, nhưng đến phút 75 lại phải nhận bàn thua sau tình huống đánh đầu từ quả phạt góc của đội bạn. Dù nỗ lực tấn công ở những phút cuối, trong đó có cơ hội đáng tiếc của Văn Thuận ở phút bù giờ, U23 Việt Nam không thể ghi bàn gỡ hòa và chấp nhận thua 0-1.

Sau trận đấu, dù chưa hài lòng về mặt kết quả, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá màn trình diễn của U23 Việt Nam mang lại nhiều tín hiệu tích cực về sự gắn kết và tinh thần thi đấu. Trận giao hữu “lượt về” giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar sẽ diễn ra vào 19h giờ địa phương (22h giờ Việt Nam) ngày 13/10 tới.