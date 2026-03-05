U23 Việt Nam tái đấu Trung Quốc, HLV Kim Sang Sik không dẫn dắt

Nhận lời mời của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, U23 Việt Nam tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra từ ngày 25/3 đến 31/3 tại thành phố Tây An (Trung Quốc).

Giải đấu có sự góp mặt của 4 đội gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

U23 Việt Nam tái đấu U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Đây là giải có chất lượng chuyên môn rất cao. U23 Việt Nam không chỉ có cơ hội được cọ xát với các đối thủ mạnh, mà còn quyết tâm đòi lại món nợ thua U23 Trung Quốc 0-3 ở vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở Saudi Arabia.

Theo lịch thi đấu do ban tổ chức công bố, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Triều Tiên vào ngày 25/3, đối đầu U23 Thái Lan ngày 28/3 trước khi so tài với chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối ngày 31/3.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, U23 Việt Nam dự kiến sẽ tập trung vào ngày 17/3 tới tại Hà Nội. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của VFF nhằm xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hướng tới mục tiêu chuẩn bị nhân sự cho Asian Games 2026.

Do cùng đợt tập trung này, HLV Kim Sang Sik dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (giao hữu với Bangladesh ngày 26/3 và gặp Malaysia ngày 31/3), nên U23 Việt Nam khả năng sẽ được giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh.