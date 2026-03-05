U23 Việt Nam có thể thay thế Iran tham dự giải đấu ở Trung Quốc

Ban đầu, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã mời ba đội bóng Thái Lan, Iran và Triều Tiên tham dự giải Tứ hùng CFA Team China U23 tại Tây An (Trung Quốc) vào ngày 25/3. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, U23 Iran đã rút lui khỏi giải đấu vì lý do khách quan.

U23 Việt Nam có thể thay thế U23 Iran tham dự giải giao hữu ở Trung Quốc (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo lịch ban đầu, U23 Iran sẽ lần lượt gặp Triều Tiên vào ngày 25/3, Thái Lan (28/3) và chủ nhà Trung Quốc (31/3).

Trong bối cảnh ấy, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc phải gấp rút tìm kiếm đội bóng mới thay thế U23 Iran. Tờ 163 cho biết, nhiều khả năng, U23 Việt Nam sẽ được mời thay thế.

Nhà báo Zhu Yi, người quản lý trang Transfermarkt thị trường châu Á, cũng chia sẻ trên trang cá nhân: “Giải CFA Team China U23 sẽ diễn ra vào cuối tháng. Đội U23 Iran chắc chắn không tham dự giải đấu này. Có thông tin ban tổ chức sẽ mời U23 Việt Nam thay thế. Chúng ta hãy chờ thông báo chính thức”.

Vào cuối tháng này, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik sẽ tập trung thi đấu trận quyết định với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Do đó, HLV người Hàn Quốc sẽ không trực tiếp dẫn dắt đội U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam tham dự hai giải giao hữu ở Trung Quốc vào năm ngoái (Ảnh: Sohu).

Nếu tham dự giải giao hữu ở Trung Quốc, nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ chỉ cử lực lượng U21 thi đấu với Trung Quốc, Thái Lan và Triều Tiên. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ cử đội U21 tham dự Asiad 2026 diễn ra vào tháng 9 tới tại Nhật Bản. Do đó, giải đấu ở Trung Quốc sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam cọ xát.

Chuyên gia Zhu Yi bình luận: “Việt Nam là một ví dụ điển hình về đào tạo trẻ ở châu Á. Lối chơi của họ rất giống với các đội bóng Đông Á, khiến đây trở thành một sự chuẩn bị quý giá cho vòng bảng Đại hội thể thao châu Á”.

Vào năm ngoái, U23 Việt Nam đã tham dự hai giải đấu giao hữu ở Trung Quốc là CFA Team China U23 vào tháng 3 và Panda Cup vào tháng 11.