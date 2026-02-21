Tỏa sáng ở giải U23 châu Á 2026, Đình Bắc vẫn chưa tăng giá chuyển nhượng

Theo như trang web chuyên định giá cầu thủ toàn cầu Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng ước lượng của Đình Bắc hiện là 300.000 euro (gần 9,2 tỷ đồng).

Đình Bắc (7) hiện được Transfermarkt định giá khoảng 300.000 euro (Ảnh: AFC).

Điều đáng chú ý, Đình Bắc hầu như không tăng giá trong khoảng một năm qua. Hồi tháng 1/2025, tiền đạo đang khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN) cũng được định giá 300.000 euro. Anh có xuống giá đôi chút trong những tháng sau đó, nhưng hiện đã quay về mốc 300,000 euro.

Đáng chú ý hơn nữa, Đình Bắc không tăng giá so với cách đây một năm, cho dù anh vừa rực sáng tại vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á 2026.

Tại giải đấu châu lục, cầu thủ đang khoác áo CLB CAHN ghi được 4 bàn thắng, giành danh hiệu vua phá lưới. Hầu hết các bàn thắng của Đình Bắc đều rất quan trọng với U23 Việt Nam, giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik giành hạng ba chung cuộc.

Đầu tiên là bàn mở tỷ số trong trận thắng U23 Jordan 2-0, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Sau đó, Đình Bắc ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia.

Đình Bắc không tăng giá dù vừa rực sáng tại giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Anh ghi bàn giúp đội tuyển U23 Việt Nam dẫn trước U23 UAE 2-1 ở trận tứ kết, ghi bàn giúp U23 Việt Nam dẫn trước U23 Hàn Quốc 2-1 trong trận tranh hạng 3.

Đình Bắc trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, giành danh hiệu vua phá lưới của giải U23 châu Á.

Trước đó, Đình Bắc ghi 3 bàn cho U23 Việt Nam tại SEA Games 33, diễn ra tháng 12/2025, gồm 2 bàn thắng vào lưới U23 Lào ở vòng bảng và một bàn trong trận chung kết với U23 Thái Lan, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành huy chương vàng.

Trước nữa, tại giải U23 Đông Nam Á, diễn ra tháng 7/2025, Đình Bắc ghi 2 bàn thắng. Anh giúp U23 Việt Nam vô địch giải đấu này.

Sau giải U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc là một trong những cầu thủ được săn đón nhất Việt Nam hiện nay.