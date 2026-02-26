Đình Bắc nhận án phạt từ AFC, lỡ hẹn trận gặp Malaysia

Phút 86 trong trận tranh huy chương đồng (HCĐ) giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, trọng tài rút thẻ đỏ dành cho Đình Bắc, sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đối phương.

Sau khi bị mất người, U23 Việt Nam thi đấu kiên cường, trước khi đánh bại U23 Hàn Quốc ở loạt luân lưu may rủi.

Đình Bắc nhận án phạt từ AFC (Ảnh: AFC).

Một tháng sau trận đấu này, AFC chính thức công bố án phạt với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Theo đó, AFC đánh giá pha phạm lỗi của Đình Bắc là “nghiêm trọng”, vì thế anh bị treo giò 2 trận kế tiếp, đồng thời bị phạt 1.000 USD.

Với việc đã hết tuổi tham dự hệ thống giải U23, án phạt treo giò của Đình Bắc sẽ được áp dụng ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Như vậy, Đình Bắc nếu được gọi lên đội tuyển Việt Nam sẽ không thể ra sân trong trận đấu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 tới.

Ngoài ra, nếu được HLV Kim Sang Sik triệu tập, Đình Bắc tiếp tục vắng mặt ở trận mở màn của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, diễn ra vào tháng 7.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, ngoài Đình Bắc, U23 Việt Nam còn có một cầu thủ khác bị AFC treo giò 2 trận sau tấm thẻ đỏ là trung vệ Phạm Lý Đức. Cũng như Đình Bắc, Lý Đức không thể tham dự 2 trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam nếu được triệu tập.

Đình Bắc là ngôi sao sáng nhất của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026. Anh ghi 4 bàn thắng, đoạt giải Vua phá lưới cùng 2 danh hiệu bàn thắng đẹp nhất vòng bảng và bàn thắng đẹp nhất giải đấu, do người hâm mộ bình chọn.