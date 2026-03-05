Đình Bắc lọt top đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam 2025: Một năm thăng hoa

Đôi nét về Đình Bắc Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004, tại Nghệ An. Anh cao 1m80, vị trí thi đấu ưa thích là tiền đạo cánh hoặc tiền đạo mũi nhọn. Đình Bắc được đào tạo tại CLB Sông Lam Nghệ An, sau đó anh khoác áo đội trẻ của CLB Quảng Nam, trước khi thi đấu chuyên nghiệp cho đội bóng này từ năm 2022. Năm 2024, Đình Bắc chuyển đến khoác áo CLB Công an Hà Nội. Anh là thành viên của đội tuyển U20 Việt Nam từ năm 2022-2023, thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam từ năm 2023, ghi được 10 bàn thắng sau 31 lần khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam. Đình Bắc khoác áo đội tuyển Việt Nam từ cuối năm 2023, ghi được 2 bàn thắng sau 13 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nguyễn Đình Bắc giành HCV SEA Games 33 năm 2025, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, đoạt Cúp Quốc gia mùa giải 2024-2025, đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025 cùng CLB CAHN, giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026. Về thành tích cá nhân, Đình Bắc đoạt Quả bóng bạc Việt Nam 2025, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2025, cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á 2025. Vua phá lưới giải U23 châu Á 2026.

Nếu tính luôn vòng chung kết U23 châu Á diễn ra hồi tháng 1 năm nay, Đình Bắc còn có thành công lớn hơn nữa. Anh là hạt nhân quan trọng giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik giành hạng 3 giải đấu này, khuất phục luôn hai đại diện của hai nền bóng đá siêu mạnh tại châu Á là Hàn Quốc và Saudi Arabia.

Còn nếu chỉ tính trong khuôn khổ năm 2025, Đình Bắc vẫn có một năm tuyệt vời. Cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN) giành Quả bóng bạc Việt Nam, thi đấu cực hay, giúp đội tuyển U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á hồi tháng 7 và giành huy chương vàng (HCV) SEA Games hồi tháng 12/2025. Anh cũng được bầu là cầu thủ trẻ hay nhất Việt Nam năm qua.

Đình Bắc (7) trải qua một năm tuyệt vời (Ảnh: AFC).

Chỉ mới trước đó khoảng một năm, Đình Bắc còn là cầu thủ bị CLB bóng đá Quảng Nam kỷ luật nội bộ vì bê trễ trong tập luyện, nay cầu thủ này đã khác hẳn, chững chạc hơn, tài năng nở rộ, gia nhập nhóm những cầu thủ hàng đầu Việt Nam.

Trưởng thành vượt bậc

Năm 2025 là năm mà Đình Bắc thi đấu hay nhất trong suốt sự nghiệp của cầu thủ này, từ khi anh gia nhập môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Trước đó, cho dù Đình Bắc đã có những khoảnh khắc lóe sáng tại Asian Cup 2023 (diễn ra hồi đầu năm 2024), bằng cách ghi bàn vào lưới đội tuyển Nhật Bản, nhưng phong độ của Đình Bắc lúc đó không ổn định.

Bằng chứng là sau kỳ Asian Cup vừa nêu, Đình Bắc gần như im tiếng ở cấp độ các đội tuyển. Anh không có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024.

Chỉ đến năm 2025, Đình Bắc mới rực sáng, ổn định. Tại giải U23 Đông Nam Á 2025, diễn ra hồi tháng 7 năm ngoái, Đình Bắc ghi hai bàn thắng, góp công lớn đưa đội bóng của HLV Kim Sang Sik lên ngôi vô địch.

Điều đáng chú ý, trước khi giải đấu này khởi tranh, Đình Bắc chưa được xem là chân sút số một của đội tuyển U23 Việt Nam. Vị trí đó thuộc về Bùi Vĩ Hào, thành viên của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024.

Tuy nhiên, chấn thương nặng của Vĩ Hào buộc HLV Kim Sang Sik phải tính toán phương án nhân sự khác, tìm chân sút đáng tin cậy khác cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Và, Đình Bắc từ vị trí cầu thủ chuyên đá ở biên dưới thời HLV Philippe Troussier (người Pháp), được HLV Kim Sang Sik kéo vào giữa đá ở vai tiền đạo mũi nhọn của đội tuyển U23 Việt Nam. Phương án này của ông Kim cho kết quả đẹp đến ngỡ ngàng.

Đình Bắc liên tục ghi bàn cho đội tuyển U23 Việt Nam trong năm qua (Ảnh: AFC).

SEA Games 33 hồi tháng 12/2025 thực sự là giải đấu bùng nổ của Đình Bắc. Anh ghi được 3 bàn ở Đại hội thể thao Đông Nam Á, trong đó có bàn thắng ghi trong trận chung kết gặp đội chủ nhà U23 Thái Lan, mở đầu cho màn lội ngược dòng ngoạn mục của U23 Việt Nam trong trận tranh HCV (bị dẫn trước 2 bàn, U23 Việt Nam thắng lại 3-2 trong hiệp phụ).

Cũng trong năm 2025, Đình Bắc giành Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia với CLB CAHN, anh được bầu chọn là cầu thủ hay nhất giải U23 Đông Nam Á. Xét về mặt danh hiệu, Đình Bắc sở hữu nhiều danh hiệu giá trị nhất của bóng đá nội trong năm qua.

Chính vì thế, có người tiếc cho Đình Bắc, ở chỗ anh xứng đáng nhận Quả bóng vàng Việt Nam 2025 hơn so với người đã giành Quả bóng vàng là Nguyễn Hoàng Đức (CLB Ninh Bình). Bởi, so về mặt danh hiệu, Hoàng Đức kém hẳn so với Đình Bắc, trong khi bóng đá là môn thể thao tập thể, thành tích cá nhân không thể tách rời với thành tích tập thể.

Tiềm năng phát triển

Nhưng dù sao, tranh cãi luôn là một phần của các cuộc bầu chọn trong thể thao. Bản thân Đình Bắc thể hiện sự trưởng thành, khi khiêm tốn cho rằng mình vẫn còn nhiều điều cần phải học hỏi và cần phải tiến bộ, để tiếp cận các danh hiệu lớn hơn trong tương lai.

Thời gian dành cho Đình Bắc vẫn còn rất dài để anh chứng minh các giá trị của mình. Đình Bắc mới chỉ bước sang tuổi 22, anh còn cả một tương lai tươi sáng ở trước mắt.

Như đã nói, trong những ngày đầu năm 2026, Đình Bắc tiếp tục ghi một dấu ấn cực lớn, khi cùng với đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại các đội U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia, để giành hạng 3 giải U23 châu Á. Riêng Đình Bắc giành thêm danh hiệu vua phá lưới với 4 bàn thắng (sau tổng cộng 6 trận).

Anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử có danh hiệu vua phá lưới giải U23 châu lục. Sau Quang Hải năm 2018, chưa có cầu thủ nào tạo dấu ấn lớn cả về mặt lối chơi lẫn về vị thế trước các đội mạnh ở châu Á như Đình Bắc.

Đình Bắc có may mắn hơn vài cầu thủ thuộc thế hệ trước, đó là cầu thủ này được đào tạo tốt, được sinh hoạt và thi đấu trong môi trường rất tốt (Ảnh: AFC).

Cách Đình Bắc đi bóng xuyên thủng các hàng thủ của các đội bóng mạnh nhất châu lục, cách anh dứt điểm ghi bàn vào lưới những đội này, chứng minh bản thân Đình Bắc nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung đã vươn đến một trình độ khác so với chính chúng ta vài năm qua.

So với đàn anh Quang Hải, Đình Bắc còn có thêm ưu thế về mặt thể hình. Đình Bắc cao 1m80, tuy không quá cao lớn trong hàng ngũ các tiền đạo của bóng đá hiện đại, nhưng vẫn đủ thể lực và tốc độ, đủ độ “dày” về mặt hình thể để tranh chấp tay đôi với các hậu vệ đối thủ.

Đó là một thông số đáng chú ý nữa thể hiện sự vươn mình của bóng đá Việt Nam, của thế hệ trẻ Việt Nam chọn con đường phát triển thông qua thể thao. Điều này cũng chứng minh sự hợp lý về khâu dinh dưỡng và khoa học thể thao mà các lò đào tạo trẻ đang áp dụng, thông qua hình ảnh của tiền đạo Đình Bắc.

Tiềm năng phát triển của Đình Bắc còn được thể hiện qua phát biểu của HLV Mano Polking, người thầy trực tiếp dẫn dắt Đình Bắc ở CLB CAHN: “Hãy để tài năng trẻ này phát triển đúng nhịp. Chúng ta giữ cậu ấy trên mặt đất không phải để kìm hãm, mà đó là bệ phóng, giúp cậu ấy có nền tảng để bay xa hơn”.

“Đình Bắc sẽ phát triển bền vững khi giữ được đôi chân trên mặt đất, không bị lạc lối sau những giải đấu thành công”, HLV Mano Polking nói thêm.

Trong khi đó, cựu Phó chủ tịch (PCT) Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), cựu PCT chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm nhận xét về Đình Bắc: “Trong số đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á 2026, có những gương mặt gây đột biến tốt, không kém Quang Hải và Công Phượng của đội hình U23 Việt Nam năm 2018”.

“Một trong số những gương mặt giỏi gây đột biến nhất đội hình U23 Việt Nam hiện nay là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Cậu ấy nhanh, khéo, khỏe. Đặc biệt, các pha xử lý của cậu ấy không theo khuôn mẫu nào cả, khiến đối phương luôn bị bất ngờ, rất khó bắt bài”, ông Lâm nhận xét tiếp.

Sau năm 2025 thành công, Đình Bắc hứa hẹn sẽ có năm 2026 thành công rực rỡ hơn nữa: CLB CAHN của cầu thủ này đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2025-2026, là ứng cử viên vô địch nặng ký nhất tại giải bóng đá vô địch quốc gia. Đình Bắc là niềm hy vọng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026, là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam…

Tất cả đều ở trước mắt đối với một cầu thủ chỉ mới bước vào tuổi 22…